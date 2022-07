Lucía Moral peleará por la corona europea

La cordobesa Lucía del Moral ya tiene billete para la final del Campeonato de Europa sub 19 de fútbol. En efecto, ya que el combinado nacional logró este miércoles superar en la ronda de semifinales a Suecia por un ajustado 1-0, que permite a la integrante del Córdoba Femenino, la cual no contó con minutos en dicho encuentro, estar en el duelo decisivo por la máxima corona continental de la categoría. Así, el pase a la final estaba en juego y las de Pedro López no perdieron un segundo en buscar la meta rival ante ante un potente cuadro sueco que jugó la estrategia de replegarse a terreno propio, lo que dificultó el juego de España en los últimos metros.

La cordobesa Wifi, protagonista en el Europeo sub 19

Saber más

FIamma, Julia Bartell o Mirari probaron a la meta rival, aunque siempre a través de lanzamientos lejanos que, ciertamente, no incordiaban en demasía. Las internacionales lo hacían todo para reclamar su recompensa, aunque la misma no llegó durante los primeros 45 minutos de partido.

El descanso recargó de intensidad a la selección, que al poco de la reanudación pudo al fin ponerse por delante tras un centro lateral de Ornella Vignola que cabeceó impecable Mirari Uría, para hacer bueno el dominio en el juego. A partir de ahí, Suecia se estiró para buscar el empate, pero España siguió a lo suyo. Hubo opciones de remate para hacer el segundo por parte de las españolas, y más aún cuando las suecas se quedaron con diez por doble amarilla para Duljan. Sin embargo, ninguno encontró de nuevo la mallas suecas, con lo que el duelo se resolvió con el ajustado 1-0.

Así las cosas, una España con acento cordobés jugará su novena final y buscará su cuarto título del Campeonato de Europa sub 19 femenino este próximo sábado ante el ganador del enfrentamiento entre Noruega y Francia, choque que se va a celebrar este mismo miércoles a partir de las 17:30.