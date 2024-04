Unos jóvenes de Montalbán, la tendencia del momento en TikTok

No es fácil volverse viral en las redes sociales, abrirse paso entre los demás y tratar de destacar del resto, aunque, como se suele decir, no está todo inventado en esta vida. Aun así, cuesta trabajo captar la atención de una sociedad que en apenas dos segundos decide si una publicación o un video le interesa o no. Y es que el tiempo de una persona es el recurso más valioso que existe, aunque a veces no se le otorgue el valor suficiente. Es por eso que muchos prefieren pasar su tiempo con su familia o con amigos en su tierra, sin que nadie o nada cuestione lo que ya tienen asegurado. Sin embargo, a veces surgen creadores de contenido cuando menos se espera, simplemente por imitar a ciertos ídolos en un contexto particular, como es el caso que nos ocupa.

Un grupo de jóvenes en Montalbán está marcando tendencia en varias redes sociales en este momento, sobre todo en las cuentas que siguen el fútbol en general o a un equipo en particular. El grupo 'Los Colgaos' se reúne en el Estadio Nuevo Calvario del municipio cordobés para grabar simplemente desafíos relacionados con este deporte, inicialmente para emular el contenido que ya se hacía en TikTok, pero con un toque especial: la cercanía y autenticidad que le proporcionan estos chicos con un dialecto que en Andalucía, y más concretamente en Córdoba, se comprende, pero que puede resultar difícil de entender para el resto de la sociedad española.

La viralización de TikTok ha llevado a que otros usuarios de diversas redes sociales compartan sus vídeos, y los memes no han tardado en aparecer. Por ello, su idea inicial era compartir sus creaciones en esta plataforma, pero ahora incluso se han convertido en la tendencia del momento en X (antes conocida como Twitter), con personas a las que les cuesta entender inicialmente lo que dicen, aunque destacan su autenticidad, sabiendo que muchos influencers adoptan un papel o personaje claro, lo cual no es el caso de los montalbeños.

Aun así, el contenido, para entrar en detalles, es más que sencillo. 'Los Colgaos', como ya se ha mencionado, se reúnen en el Estadio Nuevo Calvario de Montalbán para grabar desafíos relacionados con el fútbol, usando el término 'facto' para referirse a una afirmación que se acerca a la realidad absoluta. Es por eso que los miembros sueltan sus 'factos' cuando dan al larguero de la portería. Por otro lado, el travesaño vuelve a ser protagonista en otra actividad, donde tienen que responder una pregunta de manera sincera si no le dan al poste que sostiene el arco montalbeño. Este tipo de acciones, junto con diferentes juegos propios de su actividad, crean una combinación perfecta que los ha llevado a la viralización en los últimos días.

Además, este grupo ha abierto una cuenta de Instagram donde, por el momento, no han subido ningún tipo de contenido de desafíos de fútbol, pero sí comparten que otros influencers de renombre, como xBuyer o el propio Valencia CF, han comentado en alguna de sus publicaciones en TikTok. Por lo tanto, unos jóvenes de Montalbán se están convirtiendo en creadores de contenido gracias a su espontaneidad, sinceridad y un dialecto que para algunos será sencillo, pero para otros es todo un reto entender más de dos palabras seguidas. Y eso los hace únicos.