Fede Vico regresa a España y firma por el Alcorcón

Se rumoreaba por su posible incorporación al Córdoba CF, pero finalmente no será así. De hecho, este periódico adelantó que Fede Vico volvería a España, aunque el Córdoba CF no era su objetivo prioritario, ya que el jugador califal quería seguir su trayectoria en el fútbol profesional, cosa que no consiguió en el pasado verano y ahí sí que era un objetivo posible para una entidad blanquiverde que, incluso, se puso en contacto con el futbolista, aunque este prefirió seguir su aventura en el extranjero. Una vez terminada su relación contractual en Grecia, el extremo y mediapunta retorna a territorio nacional para enrolarse en las filas del Alcorcón.

En un comunicado expuesto en su página web oficial, el conjunto alfarero ha desgranado la trayectoria de un cordobés que firma hasta final de temporada en busca de la salvación en Segunda División. “A sus 29 años Fede acumula una amplia y destacada trayectoria que incluye tres temporadas en Primera División en España, dos temporadas en Primera División belga y más de doscientos partidos en LaLiga Hypermotion además de haber jugado en Europa League y haber pasado por diversas categorías de la Selección Española. A lo largo de su trayectoria ha jugado en diversas posiciones ofensivas, ya sea como extremo izquierdo, media punta, medio centro ofensivo o extremo derecho. Criado en las categorías inferiores del Córdoba C.F., debuta con el primer equipo con 16 años en Segunda División en 2011”.

Siguiendo este escrito, Fede Vico tuvo su primera aventura internacional de la mano del Anderlecht belga antes de defender las camisetas, nuevamente, del Córdoba CF, Albacete Balompié, CD Lugo, CD Leganés, Granada CF y Asteris griego. Ahora, el cordobés vuelve a España para tratar de conseguir la salvación con la AD Alcorcón. Un desafío que le mantiene en el fútbol profesional hasta, al menos, el final de la presente campaña regular.