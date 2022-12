El exfutbolista 'Sandokán' agradece al Reina Sofía que “vuelva a nacer”

El agradecimiento por la vida. El exfutbolista Juan José Jiménez, conocido deportivamente como Sandokán, ha querido hacer pública y subrayar su gratitud hacia los profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha sido intervenido con éxito tras un trasplante de hígado. El que fuera jugador del Cádiz CF, del Real Madrid y de la selección española, ha emitido una nota donde expresa “en nombre de mi familia” y en el suyo propio, “el mayor de los agradecimientos a todas las personas que de una u otra forma han contribuido a que yo vuelva a nacer”. Así es, ya que, en declaraciones a Estudio Deportivo, Sandokán ha expuesto que “lo que parecía un tumor era lo que me quedaba de hígado”, por lo que “me llamaron urgente de Córdoba que tenía que hacer el trasplante en dos días. Ahora me encuentro muy bien”.

De este modo, en su nota ha querido destacar en primer lugar al donante anónimo y a toda su familia, así como al personal del centro médico de la ciudad, haciendo hincapié en las figuras de la “doctora hepatóloga Pilar Barrera, los cirujanos, los doctores Briceño, Ciria y Gómez; a todo el grupo de enfermería y en especial a Verónica y Maribel; al cirujano de UCI, doctor Juan Carlos del Pozo”; y, en definitiva, “a todo el personal del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde los celadores y limpiadoras pasando por el personal de administración. Mi agradecimiento eterno a todos ellos”.

Finalmente, el exjugador también ha mostrado su gratitud “a todos aquellos conocidos y no conocidos que se han preocupado, interesado y preguntado por mi estado de salud desde el mismo momento en el que supieron de mi ingreso y posterior intervención quirúrgica hasta el día de hoy que me muestran su alegría ante mi recuperación. Todas estas muestras de cariño que estoy recibiendo me hacen sentirme muy querido, como nunca pude imagina”.