La España de Rocío Gálvez hace historia en Pamplona

Un hito histórico para el combinado nacional y una cordobesa ha podido formar parte. La selección española absoluta femenina de fútbol afrontaba un inicio de preparación para el próximo Mundial de 2023 con mucho desconocimiento debido a la última polémica que ha atizado a esta expedición. Sin embargo, las 15 jugadoras -más el resto que continuaba- que sustituían a las que negaron defender el escudo de la selección española, por diversos motivos, querían demostrar su capacidad y ya lo hicieron ante Suecia en El Arcángel, pero todavía tenían la dura prueba de Estados Unidos en Pamplona. Durante estos dos encuentros, el seleccionador Jorge Vilda ha confiado en la calidad de una cordobesa Rocío Gálvez que también ha dado un paso adelante tanto en el duelo frente a la escuadra sueca como ante el plantel estadounidense.

En efecto. La selección española ya dejó muy buenas sensaciones frente a Suecia y ahora tocaba consolidar esta dinámica ante una de las mejores selecciones del mundo. En la primera mitad, las jugadoras entrenadas por Jorge Vilda fueron dueñas del balón de principio a fin. España combinó con criterio, realizó una presión tras perdida muy alta, y fue muy efectiva en las transiciones defensivas. Tan solo faltaba el gol, y en el minuto 39, Laia Codina hizo gritar y saltar de alegría a los 11.209 espectadores que asistieron a El Sadar tras anotar el primer tanto del encuentro.

Durante los segundos 45 minutos, España no quitó el pie del acelerador, no quiso relajaciones y siguió mostrando mucha contundencia a nivel defensivo. Las norte americanas buscaron la meta de Misa sin acierto, dejaron más huecos atrás y la selección española no dudó en aprovechar ese momento. En el minuto 73, Esther González anotó el segundo tanto del partido tras un gran centro de Oihane Hernández (2-0) y finalmente cerró un encuentro histórico para mantener esta dinámica positiva con una cordobesa entre sus filas.