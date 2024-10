España golea a Serbia en Córdoba y ya está en los cuartos de final de la Nations League

La oportunidad que esperaba Córdoba en los últimos 23 años. Los cordobeses se preguntaban continuamente por qué la capital no albergaba un partido de la selección española de fútbol masculina después de ver como era un éxito el paso de la sub 21 y del plantel femenino. Tras este largo tiempo, la ciudad ha podido ver desde muy cerca a los vigentes campeones de Europa conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Nations League al golear a Serbia por un contundente 3-0. Un partido en el que España siempre ha sido más que dominador, demostrando que no ha sido casualidad su triunfo por territorio alemán.

Un encuentro que comenzó tal y como se esperaba. España era más que favorita para alzarse con el duelo y la posterior clasificación a la siguiente ronda de la Nations League. Es por ello que el dominio del esférico fue de los locales desde el minuto uno, mostrando una superioridad pasmosa a pesar de la abundante lluvia que cayó una vez se inició el partido en El Arcángel. Este caudal ofensivo no tardó en surtir efecto, ya que Pedro Porro puso un centro medido al segundo palo donde Laporte cabeceó al fondo de la red, haciendo que la afición cordobesa se levantara de su asiento.

Gracias a esto, la tónica de los primeros instantes del duelo se mantuvo hasta, como mínimo, el minuto 20, por lo que España gozaba de mucha superioridad tanto por el centro gracias al buen trabajo de Zubimendi, como por las bandas, con un Cucurella muy incisivo por el carril diestro. Aun así, la segunda ocasión llegó por el extremo opuesto, merced a un Oyarzabal que ganó linea de fondo, logrando encontrar un uno contra uno ante Rajkovic, pero su vaselina fue repelida por el guardameta ex del RCD Mallorca.

En cambio y con el paso de los minutos, el duelo entró en un extraño aburrimiento provocado, por si fuera poco, por la gran lluvia que caía en el ecuador de la primera mitad. Ahí, la selección española no logró la fluidez necesaria para encontrar el dominio perdido, pero eso no significaba que los acercamientos no llegasen con la misma intensidad. Por un lado, Morata lo intentó tras un error defensivo de Serbia, pero su cabezazo lo salvó en última instancia Rajkovic, mientras que la más clara y última de los primeros 45 minutos la tuvo un Mikel Merino que estrelló su disparo en el palo de la portería visitante. Con una victoria mínima en el marcador, España se marchó al descanso sabiendo que no tenía el partido tan bajo control como se plasmaba en el juego.

En la reanudación, España volvió a ser lo que era. La arenga de Luis de la Fuente a los suyos surtió efecto, tanto que esa espesura que se vio durante gran parte del primer periodo acabó por disiparse. Y solo tardó unos segundos en darse cuenta El Arcángel. Morata, en primera instancia, la mandó alta tras un pase preciso de Álex Baena y el propio ariete madrileño tuvo una ocasión más que clara desde el punto de penalti después de una pena máxima provocada por Pedro Porro. Sin embargo, el jugador del Milán envió el esférico por encima del larguero de la portería serbia.

Para cualquier equipo normal, esto podría generar un poco de ansiedad y que la estabilidad que reinaba en el terreno de juego se fuera a pique, pero no. Ni Morata se fue del partido, y mira que hubo motivos, ya que Mitrovic estuvo muy cerca de imponer las tablas nuevamente en el marcador, pero una genialidad del madrileño a pase de Fabián hizo que España aumentara la ventaja en territorio cordobés. Ahí ya la afición cordobesa respiró con tranquilidad, puede ser que provocada por la tensión que se vive en este estadio con el Córdoba CF, quién sabe.

Y para terminar de cerrar el partido, Oyarzabal logró marear a un Pavlovic que le mandó al suelo cuando era el último defensor y el colegiado polaco, tras previa revisión del VAR, mandó al serbio a los vestuarios. Aprovechando esta falta directa, Álex Baena mandó el esférico a la escuadra, subiendo el tercer y último gol al marcador de un El Arcángel que volvió a vibrar con la selección española de fútbol 23 años después. ¿Le habrá convencido a la Real Federación Española de Fútbol? No se sabe, pero lo que sí es seguro es que Córdoba ha aprovechado al oportunidad.