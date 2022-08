Otra cordobesa de Primera: Lucía Moral se marcha al Atlético de Madrid

Es innegable admitir que el talento del fútbol femenino cordobés está al alza. Así se está demostrando con los movimientos en el mercado veraniego, en el que las futbolistas provinciales están siendo protagonistas con su salto a la máxima categoría nacional. Allí se encuentra desde hace años Rocío Gálvez, y para el siguiente curso se han unido recientemente Encarni Jiménez en las filas del Tenerife y Natalia Montilla en el Betis. De este modo, la siguiente en desembarcar en la Liga Iberdrola será Lucía Moral, que firma por el Atlético de Madrid, uno de los mejores clubes de España, tal y como ha adelantado @canblanquiverde y ha confirmado la misma jugadora en sus redes sociales.

Lucía Moral ya es campeona de Europa sub 19

Saber más

Lucía Moral se ha erigido en los últimos años como una pieza capital en el Córdoba CF Femenino, en el cual destacó desde muy joven y eso le permitió debutar rápidamente en la Reto Iberdrola con el primer equipo. Asimismo, ese talento entró pronto en el radar de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol. Ha sido internacional sub 16, sub 17 y recientemente se ha proclamado campeona de Europa sub 19.

Su enorme talento y su capacidad goleadora y de desborde en la zona de ataque no ha pasado desapercibida para los principales equipos españoles. De este modo, ha sido el Atlético de Madrid, campeón de liga hasta en cuatro ocasiones, el que ha acabado reclutando a una de las mayores promesas del fútbol femenino nacional.

Así las cosas, según ha especificado el propio club rojiblanco, la jugadora firma hasta 2026 y su edad le permitirá alternar el primer equipo con el filial colchonero. En sus primeras palabras como nueva integrantes del Atlético de Madrid tras pasar el reconocimiento médico, Lucía destaca que “es un sueño” llegar al Atleti y ahora tiene que “demostrar en el campo la confianza que han depositado en mí. Quiero aprender de mis compañeras y crecer poco a poco”. La futbolista firmó su contrato después de superar con éxito las pruebas médicas que se le realizaron en la Clínica Universidad de Navarra. “Nuestro club suma a su proyecto a una joven futbolista con una gran proyección”, subraya el club.