La cordobesa Alba Cerrato, campeona de Europa sub 17

El hito se cuenta solo. Todos los futbolistas cuando son niños sueñan con vestir la camiseta de su selección, sea cual sea la categoría. El honor que supone defender los colores de tu país deja claro que las preferencias, muchas veces, están por encima de lo que puede suponer el dinero u otra aventura extranjera. Es por ello que las ganas y la motivación siempre están presentes en una expedición nacional y la última a nivel española fue el plantel sub 17 donde la cordobesa Alba Cerrato fue protagonista para que el título volviese a territorio califal.

Y es que la selección sub 17 dirigida por Kenio Gonzalo se proclamó campeona de Europa en la competición que se ha ido celebrando estas semanas en la ciudad sueca de Malmo. Un título que, a nivel grupal, es el quinto que consigue levantar en su historia, por lo que ya deja entrever el hito que significa haber conseguido la victoria. Y una de las grandes protagonistas de este torneo ha sido la cordobesa Alba Cerrato, donde contribuyó directamente a que España derrotase a Inglaterra en la gran final (4-0), ya que fue autora de un tanto e incluso fue la artífice del segundo que la propia UEFA otorga como en propia puerta por el despeje de la inglesa Maltby.

A pesar de no conseguir el doblete en su cuenta particular, Alba Cerrato consiguió el MVP de la final y, además, la bota de oro del torneo gracias a las siete dianas. Además, la cordobesa solo ha dejado su cuenta particular a cero en uno de los cinco encuentros disputados en tierras suecas. A sus 17 años y renovada el pasado verano hasta 2026, Alba acumula esta temporada cinco partidos en la Liga F con el primer equipo de un Sevilla FC que también le ha rendido homenaje a su pupila en un comunicado expuesto en su propia web.

“El logro colectivo de España que sin duda tiene marcado carácter sevillista, pues la nervionense Alba Cerrato ha sido la jugadora más destacada de la selección y lo ha demostrado a base de fútbol y goles. Con este éxito, España logra también el billete para el Mundial de la categoría del próximo otoño en la República Dominicana”, hito que ha sido, en parte, gracias al trabajo realizado por una cordobesa que tiene un grandísimo futuro por delante.