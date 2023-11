César Vera presenta su candidatura a la presidencia de la RFAF en Córdoba

Un cambio que, según su propia campaña, es necesario para modernizar a una Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) que convocará elecciones para el próximo 2024 y quien lidera un cordobés como es Pablo Lozano. Aun así, el duelo para aglutinar más o menos votos ya ha comenzado y justamente ha sido Córdoba el lugar escogido por uno de los candidatos para comenzar un discurso motivador para el futuro a corto plazo del organismo futbolístico. El Real Circulo de la Amistad de la capital califal ha albergado la presentación del proyecto de César Vera Vallejo, dirigente sevillano que ha dado a conocer Hemos Llegado en busca de alzarse con la presidencia de la RFAF.

En primera instancia, César Vera ha tomado la palabra donde ha explicado su primer objetivo: “hacer que la RFAF sea una institución deportiva más profesional, innovadora y admirada”. “Tenemos un programa muy ambicioso que, por encima de todos sus puntos, tiene unos valores superiores: la transparencia y la honestidad. Esas dos palabras son los colores de nuestra bandera”, ha apuntado un dirigente que tiene, además, como prioridad “ayudar económicamente a los clubes” para intentar que no haya casos de disolución, y “reducir los múltiples casos de violencia que cada fin de semana se producen en los campos de Andalucía”.

Por otro lado, el candidato a la presidencia de la RFAF ha presentado su proyecto comandado por José Padilla Salvador (máximo exponente para la presidencia de la Federación Almeriense de Fútbol), Juan Carlos Crespo (Federación Gaditana de Fútbol), Juan Miguel Espejo (Federación Granadina de Fútbol), José María Coronado (Federación Onubense de Fútbol), Rafael Núñez (Federación Jienense de Fútbol), Antonio Ramos (Federación Malagueña de Fútbol), Pilar Vargas (Federación Sevilla de Fútbol) y un Juan Antonio Martínez que quiere estar al cargo de la Federación Cordobesa de Fútbol y que también ha tomado la palabra en este acto.

Y es que el candidato para la delegación califal se mostró “orgulloso” porque se pensara en su figura para presidir esta federación. “Llevamos prácticamente desde octubre del año pasado, haciendo una especie de pre-campaña, pero visitando sobre todo a todos y a cada uno de los clubes de la provincia y de la capital”, admite un ex árbitro profesional que apunta dos objetivos para este proyecto: uno es que el fútbol cordobés sepa de esta candidatura; y dos, recabar información para superar todas las deficiencias y dificultades que se encuentran las entidades día tras día.

“En estos días, pues, me comentaban que los jugadores lesionados en el Valle de los Pedroches o en la Subbética que sufren una lesión y tienen que venir a Córdoba, al Centro Médico de Córdoba, con unas lesiones graves, eso no lo podemos consentir, tiene que haber unas clínicas autorizadas para cubrir esa lesión de esos futbolistas. El tema de los balones, de una bajísima calidad y cambiándolos todos los años, algo que no puede ser”, ha culminado.

Asimismo, dicha presentación de la candidatura de César Vera ha contado con la asistencia de Carlos Jaramillo, principal opositor al actual presidente Antonio García Gaona a la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Un proyecto que ha dado su primer paso en Córdoba y que quiere desarrollarse con el paso de las semanas y meses para plantarle cara al cordobés Pablo Lozano en las elecciones de 2024.