El Pozoblanco ya tiene nuevo técnico, Antonio Jesús Cobos

Comienza oficialmente la configuración del proyecto para la próxima temporada. Echa a andar uno de los cuatro representantes de la provincia en Tercera RFEF, que sigue los pasos en este sentido del Salerm Puente Genil. Ahora es el Pozoblanco el que da inicio a su trabajo para la campaña 2021-22. Lo hace por los cimientos y esto es con la contratación de su nuevo entrenador. Su elegido para ocupar el banquillo es Antonio Jesús Cobos, que llega tras una última experiencia en el Azuaga. Precisamente en la entidad extremeña tiene un ciclo de cuatro temporadas, con tentativa de ascenso a Segunda B en una de ellas y positiva clasificación en el resto.

El conjunto blanquillo fue el encargado de anunciar la incorporación del preparador, de 46 años, en la tarde noche del martes. “El técnico Antonio Jesús Cobos se convierte en nuevo entrenador del Pozoblanco de cara a la próxima temporada 2021-22”, indicó sin más en redes sociales la entidad. Su mensaje llegó justo después de que tanto su presidente, Patricio Moreno, como el nuevo encargado de dirigir a la escuadra de Los Pedroches cerraran negro sobre blanco el acuerdo. De esta forma, el club reaccionó con rapidez a la marcha de Emilio Fajardo.

Por cierto, el ya ex preparador del Pozoblanco no terminó en el Recreativo de Huelva. El técnico que logró la holgada permanencia en Tercera RFEF y además permitió el sueño del ascenso con la disputa del play off a Segunda RFEF había mostrado en las últimas semanas, incluso antes de acabar la temporada para la entidad, su deseo de recalar en el Decano. Finalmente, su nuevo equipo es el Xerez CD, que se quedó a las puertas de la nueva cuarta categoría del fútbol español tras caer ante el Ceuta en el duelo final de la promoción.

De vuelta al conjunto de Los Pedroches y a su nuevo técnico, Antonio Jesús Cobos nació en Belmez y allí desarrolló su carrera como entrenador a finales de la primera década de los 2000. En verano de 2011 firmó con el Mellariense, de Fuente Obejuna, y un año después fichó por el Peñarroya, un histórico del fútbol provincial en horas bajas. En la localidad minera estuvo durante tres cursos y hasta ese momento manejó las riendas de clubes de categoría provincial o de Primera Andaluza. Fue para el curso 2015-16 cuando le llegó la gran oportunidad. Recibió la llamada del Azuaga, del Grupo XIV de Tercera. En cuatro campañas consiguió establecer al cuadro extremeño en la zona noble de la tabla y lo llevó, incluso, a un play off.