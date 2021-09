El CCF de Carlos González empieza a sudar en el Puga

La incertidumbre sigue estando en el ambiente. Con el paso de los años, han sido muchos los clubes que intentan dotar de nuevos equipos a las categorías más bajas de este deporte a nivel provincial como es el caso del Palomera Naranjo. Aun así, la actividad en dichas divisiones seguía sin ser del todo óptima hasta que, un año después de la llegada de la pandemia, la Segunda Andaluza vive una época muy poblada. Con la llegada tanto de Atlético Cordobés como de Miralbaida, entre otros, la competición se ha visto beneficiada de una competitividad muy bonita, aunque los aficionados blanquiverdes también estarán pendientes, para bien o para mal, de lo que ocurra debido a la entrada de un expresidente del Córdoba CF a un club totalmente nuevo. Y es que el Córdoba de Carlos González ha cambiado su lugar de entrenamientos tras alcanzar un acuerdo con el Séneca y desarrollará las sesiones diarias sobre el terreno de juego del Enrique Puga. Por ello, esta entidad dio su particular pistoletazo de salida a lo largo de la pasada semana en la Instalación Deportiva Municipal del Fontanar, lugar donde con apenas cinco días de pretemporada, han jugado y perdido su primer encuentro amistoso -con cinco sesiones de trabajo realizadas- ante el Atlético Palma del Río (1-3).

Aunque haya dudas y criticas por lo ocurrido en el pasado entre el Córdoba CF y Carlos González, el entrenador de la plantilla, Sergio Varo, se ha mostrado ilusionado ante este nuevo proyecto en una Segunda Andaluza que él conoce bastante bien de su paso por el Salvador Allende a lo largo del pasado curso. El técnico, en declaraciones a CORDÓPOLIS, admite que esta división "no es fácil", aunque la adaptación será lo fundamental. "Las sensaciones son bastante buenas. Es un grupo bastante sano, con gente con las ideas claras y un cuerpo técnico bastante competente y completo. Tenemos muchas ganas de aprender y trabajar juntos. De los futbolistas me quedo con las ganas que tienen. Saben lo que han cogido, saben lo que tienen que hacer, saben dónde están y saben lo que se le exige. Para el poco tiempo que llevamos juntos, creo que hemos hecho un buen grupo", añade un técnico que realza la labor que han conseguido los diferentes clubes cordobeses para dotar de importancia a la Segunda Andaluza.

"Este año se ha dado un paso importante en la ciudad porque han salido muchos equipos séniors. La ciudad lo necesitaba desde hace mucho tiempo. El año pasado ya salieron unos cuantos y eso que estaba la situación de la Covid-19. Este año nosotros, el Atlético Cordobés y otros equipos de la capital que han salido hemos dado el paso para que los jóvenes también se fijen en el fútbol. Si no hay equipos en la capital, muchos jugadores de aquí lo dejan porque no pueden ir a un pueblo por temas de estudios o trabajo. Ahora lo importante es que nos vean, que seamos cercanos, que vengan a ver los partidos y que los juveniles que vean terminar su etapa sénior pues sepan que hay futuro", añade.

Por otro lado, este tipo de divisiones siempre son complicadas, pero si le juntas que la Real Federación Andaluza de Fútbol quiere crear una categoría inferior a la ya existente, convierte esta temporada en crucial para las aspiraciones de todos los equipos involucrados. "El formato cambia todos los años. Asciende solo el primero y es complicado porque ser el primero en algo es muy difícil. Nos ha tocado un grupo con todo tipo de pueblos y con los tres descendidos de Primera Andaluza. Por lo tanto ya es un ejemplo de la dificultad. Después está el Grupo II donde todos son de la capital prácticamente. En nuestro grupo hay equipos de mucho nivel, con proyectos serios y que solo ascienda el primero pues lo dificulta mucho. Por otro lado pienso que es muy bonito y que vamos a visitar campos atractivos", apunta un Sergio Varo que subraya que, además del ascenso, el club tiene otras metas a seguir. "El objetivo es el de ascender, pero más allá del ascenso es crear un buen grupo, trabajar y crecer todos juntos, sin dejar a nadie atrás. Deportivamente que nos traiga lo que nos tenga que traer". A título personal, Varo encara su segunda temporada dirigiendo a este tipo de equipos. Una oportunidad única que no ha podido rechazar. "Es la segunda vez que voy a entrenar a un equipo sénior y curiosamente también en Segunda Andaluza. El año pasado fue la primera vez y disfruté y aprendí mucho porque no es lo mismo entrenar a cadetes o infantiles que a séniors. Se dio la posibilidad de este proyecto y tanto a corto, medio y largo plazo es muy ilusionante. Es una oportunidad para crecer y contar con un respaldo tan grande del club pues es una ilusión enorme".

Aun así, las críticas van a seguir existiendo. La convivencia actualmente de los conocidos como 'dos Córdobas' parece prácticamente imposible por el pasado y el presente que está viviendo la entidad blanquiverde. Sin embargo, Sergio Varo se quiere desmarcar de lo que está sucediendo y apela a que la gente conozca la situación de un grupo de personas que lo único que quieren es jugar a su deporte favorito sin importar lo demás. "Es una cosa que comentamos desde primera hora porque sabíamos que podía ocurrir. Nosotros queremos estar al margen de esto porque nosotros no estamos dentro de eso. Somos un grupo de 30 personas contando con futbolistas y cuerpo técnico que venimos con ganas de aprender y disfrutar de una competición que ya conocemos. También sabemos que tenemos un gran respaldo del club que eso también es de agradecer porque nos están ayudando mucho. A los de fuera les invito que nos conozcan. Somos gente que sentimos esto mucho, que muchos de nosotros hemos estado en las categorías inferiores del Córdoba CF, conocemos la casa, nos gusta representar lo que representamos y venimos con ganas e ilusión de trabajar. Todo lo que venga después, sabemos que está ahí, pero no nos puede afectar porque no estamos para eso", culmina.