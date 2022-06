Un año de contrastes: el fútbol cordobés se consolida

Contrastes, luces y sombras, blancos y negros. El fútbol cordobés ha culminado una nueva temporada, y lo ha hecho con sensaciones diversas, dependiendo de en qué parte de la provincia se ponga el foco. En la capital, prácticamente todo ha ido sobre ruedas, aunque la decepción a última hora del filial blanquiverde deja un sabor agridulce. En el resto de la provincia, destacan grandes temporadas como la del Ciudad de Lucena, y, aunque el Pozoalbense, finalmente, logró evitar el doble descenso, lo cierto es que se esperaba más del conjunto del Valle de los Pedroches. Su homólogo masculino, por otro lado, cumplió con su objetivo, mientras que el Salerm Puente Genil peleó hasta el final por una plaza dentro del play off de ascenso.

El Córdoba CF arrasa en la Segunda RFEF

Lo cierto es que la campaña completada por los pupilos de Germán Crespo no ha podido ser más positiva en ninguno de los ámbitos. Ya se ha hablado mil y una veces sobre el tema, pero no por ello deja de ser un hecho que el conjunto blanquiverde no se ha encontrado rival en una categoría en la que nunca debería de haber estado, por otro lado. Tras caer hasta la cuarta categoría del fútbol español, el Córdoba CF logró rearmarse y motivarse a sí mismo a competir en Segunda RFEF por primera vez en su historia, logrando, precisamente, varios hitos históricos que le hicieron abandonar esta categoría lo más pronto posible.

El ascenso se consiguió con cuatro jornadas de antelación, y la clasificación, finalmente, reflejó una distancia de veinte puntos entre los blanquiverdes y el resto de conjuntos. Además, en términos goleadores, los de Germán Crespo no han tenido rival, cosechando un total de 94 tantos entre los 40 partidos disputados en esta campaña, repartidos en tres competiciones. Si el papel del Córdoba CF en liga ha sido impoluto, igualmente lo ha sido también en la Copa RFEF, donde logró alzarse como campeón y conseguir un billete para la Copa del Rey, competición que le emparejó con uno de los rivales más duros de toda Europa: el Sevilla FC. Los blanquiverdes lograron pelear hasta la prórroga y tan solo cayeron gracias a un postrero tanto de Ocampos. Una temporada de diez para un equipo que tendrá que readaptarse el próximo año a esta nueva Primera RFEF.

Suerte dispar en la Reto Iberdrola

En cuanto a los máximos representantes del fútbol femenino cordobés, lo cierto es que las temporadas han acontecido de maneras completamente distintas. En lo referido al Córdoba CF Femenino, la temporada ha sido similar a una montaña rusa de emociones. Tras un buen inicio de campaña, las de Pepe Contreras lograron colocarse en la parte alta de la tabla, manteniendo el ritmo impuesto por el Alhama, líder de la clasificación. Sin embargo, con el paso de las jornadas, la amenaza de las eliminatorias para evitar el descenso a la tercera categoría se fue acercando hasta que, un tropiezo en el último partido, dio con el equipo en este play out. Sin embargo, gracias a la victoria cosechada ante el Zaragoza Femenino, las blanquiverdes estarán la próxima temporada en la denominada como Primera RFEF.

Y, si el inicio del Córdoba CF Femenino fue notable, todo lo contrario ocurrió con el CD Pozoalbense. El conjunto dirigido en ese momento por Ariel Montenegro tendría que esperar hasta la décima jornada para sumar la primera victoria, viéndose envuelto así en la pelea por evitar el doble descenso al que condenaban las dos últimas plazas. Así, las pozoalbenses llegaron a ocupar la última plaza durante varias jornadas, aunque la llegada de un nuevo entrenador, Antonio Serrano 'Chico', sumada a una gran reacción en los últimos encuentros, acabó por llevar a las del Valle de los Pedroches hasta la duodécima posición, a tan solo tres puntos del play out por mantenerse en Primera RFEF, confirmando así su descenso a Segunda RFEF.

El Ciudad de Lucena se queda con la miel de Segunda RFEF en los labios

Por último, en el quinto escalón del fútbol español, cuatro representantes cordobeses peleaban por lograr sus objetivos: Ciudad de Lucena, Córdoba CF B, Salerm Puente Genil y CD Pozoblanco. Los lucentinos, sin duda, fueron los grandes vencedores en este sentido, logrando una histórica clasificación al play off de ascenso a Segunda RFEF. Una vez allí, soñaron con lograr el ascenso tras vencer la primera eliminatoria, pero el CD Utrera acabó destrozando el mil pedazos los sueños de promoción. De igual manera, los sueños del filial del Córdoba CF también fueron cruelmente destruidos, estos en la última jornada de liga, después de pelear por esta promoción de ascenso durante toda la campaña y quedarse fuera en la última jornada por tan solo un gol: el que el Gerena aventajaba a los blanquiverdes en diferencia de goles. Cruel forma de terminar una notable temporada.

Un poco más abajo en la tabla, en el séptimo lugar, encontramos al tercero en discordia. El Salerm Puente Genil era otro de esos conjuntos que partía con la intención de luchar por colarse en esos puestos de play off, pero un mal inicio de temporada condicionó el resto de la misma. Los pontanos lograron remontar poco a poco el vuelo, y lograron establecerse en la zona media-alta de la tabla, pero nunca llegaron a asaltar los puestos de promoción y acabaron encallados en ese séptimo lugar. Algo opuesto le ocurriría al CD Pozoblanco, que arrancaría de mejor manera la temporada, pero acabaría cayendo hasta los puestos bajos. Pese a tener destellos de ilusión por la promoción durante la parte media de la campaña, finalmente se afianzarían en la zona media-baja de la clasificación, cerrando la temporada en duodécima posición, tres puntos por encima del descenso.