La afición al fútbol modesto crece con respecto a la de la élite

El crecimiento del balompié estaba en entredicho en los últimos años debido a la accesibilidad que existe para ver las categorías profesionales dentro del panorama español, pero lo que es cierto es que cada vez hay más espectadores en los estadios. De hecho, y gracias al gráfico de la web Statista el porcentaje de personas que asistió al fútbol en 2022 alcanza un porcentaje no visto desde el 2010 (el 4,4%), dato que supone una recuperación notable después de la aparición de la Covid-19 y que deja claro que esta disciplina deportiva está en pleno desarrollo, pero si los aforos siguen siendo parecidos en Primera División, ¿dónde está el crecimiento?

No son pocos los clubes históricos que no han conseguido salir de la categoría de bronce del fútbol español, como es el caso del Málaga CF, Deportivo de La Coruña, Castellón o Córdoba CF, que, por el momento, son equipos referentes en Primera RFEF, pero no solo por su juego, sino por la gente que acumulan en sus respectivos estadios. Sin ir más lejos, el conjunto malagueño registró un aforo de más de 24.000 aficionados en su encuentro ante una escuadra blanquiverde que congregó a más de 2.000 espectadores cordobesistas para ver un partido que fue catalogado por ambas aficiones como “mínimo de Segunda División”.

Para hacer una idea de esta cifra, ningún club de la categoría de plata superó los 20.000 espectadores en la jornada décimo tercera, tan solo el Real Sporting estuvo cerca, pero más de 5.000 de diferencia. Y es que el conjunto gijonés también es una clara excepción, al igual que, por ejemplo, el Real Zaragoza, dentro de las categorías profesionales porque, junto al Deportivo de La Coruña, se colaron en el top seis de estadios con mayor asistencia en dicha jornada, tan solo por detrás de FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Athletic Club de Bilbao.

📊 Tabla abonados/socios a los clubes de #PrimeraFederacion



🥇Espectacular la afición del @RCDeportivo llevando a su club a los 28.020 abonados en una 3ª categoría.



🥈Tras el palo por el descenso, el @MalagaCF ha anunciado 19.000 abonados que no se bajan del barco en las… pic.twitter.com/MVzq6naMbl — GRADA B pro (@GradaBpro) September 28, 2023

Por otro lado y si se analiza la cantidad de abonados, también trae consigo una idea clara: el fútbol modesto está creciendo. El Xerez Deportivo, equipo que actualmente compite en Tercera RFEF ante planteles como Ciudad de Lucena, Pozoblanco, Salerm Puente Genil, Atlético Espeleño o Córdoba B, entre otros, tiene 4.136 socios para la presente temporada, más que seis clubes de Segunda División. Por otro lado, en la categoría de plata existen cinco entidades que alcanzan los 20.000 abonados y superan a más de la mitad de los clubes que están presentes en Primera División.

Asimismo y siguiendo en la segunda máxima división se refiere, el Real Zaragoza, un club mítico dentro del fútbol español, había perdido cerca de 6.000 abonados con respecto a la 2019-20, pero esta temporada ha vuelto a dar un paso al frente y tiene cerca de 28.000, una cifra similar a la del equipo que más socios acumula en Primera RFEF. El Deportivo de La Coruña cerró su campaña con 28.020, dato que le convierte en el octavo club nacional que más gente fideliza por delante de Villarreal, Celta de Vigo o FC Barcelona, aquejado esta temporada por el traslado a Montjuic.

Por ello, el fútbol modesto está más vivo que nunca y, en general, este deporte en España está teniendo cada vez más adeptos, incluso entre los más jóvenes. Según los datos de Statista, el balompié casi cuadruplica el número de federados en territorio nacional a su máximo perseguidor, que en este caso es el baloncesto muy seguido tanto de la caza como del golf o la escalada. Tanto es así que Andalucía, en este caso, es la segunda comunidad autónoma que más a aporta a esta estadística, tan solo por detrás de Cataluña. La ilusión del equipo de tu ciudad aumenta y con ello la participación del público en esta disciplina.