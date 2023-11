El Arcángel: treinta años de promesas incumplidas

Érase una vez la historia de nunca acabar. El cuento de un estadio, inaugurado en 1993, que acumula más años en estado de remodelación que completo. La fábula de la prosa de muchos, muchos dirigentes que han pasado por su palco y que, tras treinta años desde su inauguración, aún tienen pendiente la conclusión de un proyecto titánico que ya ha costado a las arcas de la ciudad más de cuarenta millones de euros. El relato de un equipo, el Córdoba CF, que se encuentra utilizando su propio hogar en precario desde la inauguración del mismo y que, junto con el Ayuntamiento de Córdoba, trabaja en su resolución en los tiempos que marca la burocracia: lentos.

El 'Nuevo' Arcángel cumple, en el día de hoy, treinta años desde su inauguración en 1993. Precisamente los dos últimos equipos que han jugado en el estadio, Córdoba CF y Recreativo de Huelva, fueron los encargados de inaugurar el coliseo ribereño. Los blanquiverdes lograrían imponerse por un contundente 4-0 gracias a los tantos de Valentín, Nandi y el doblete de Loreto. Era el estreno deseado para el hogar idílico de muchos cordobeses. La mudanza completa de un equipo que haría del feudo califal un lugar de cobijo para el cordobesismo, un sitio de culto semana tras semana, y un recinto donde las ilusiones y las decepciones se han repartido de manera poco ecuánime durante estos últimos treinta años.

La inauguración oficial tendría lugar varios meses después, el 8 de febrero de 1994, con dos equipos de alto postín que homenajearon la que sería la casa del cordobesismo. El FC Barcelona de Ronald Koeman, Romàrio, Stoichkov y Albert 'Chapi' Ferrer, con el histórico Johan Cruyff como entrenador, goleó al Borussia Dortmund por 3-0, con doblete de Stoichkov y Quique Estebaranz. En los prolegómenos del partido, el color blanquiverde también adquirió protagonismo puesto que el Córdoba CF, por aquél entonces en Segunda División B, lograría empatar a tres ante el filial del FC Barcelona, con goles de Ortiz, Pascual Sanz y Pepe Cañadillas, los dos primeros desde el punto de penalti.

Las primeras veces, para lo mejor...

No se tardaría mucho en colgar, por primera vez, el cartel de 'No hay billetes'. La visita de la selección sub 21, comandada por Javier Clemente, para enfrentarse al combinado alemán hizo que la ciudad se volcase con España y que copasen las gradas de El Arcángel. Apenas duraron quince minutos las entradas a la venta, pero fue suficiente para vender todo el papel. España acabaría imponiéndose por 3-1 con goles de Julen Guerrero y Acosta.

Con el Córdoba CF en Segunda División B, habría que esperar hasta agosto del año 1999 para vivir el primer ascenso. El Arcángel fue, por primera vez, de Segunda División, un 22 de agosto, después de que el conjunto blanquiverde se impusiese al Cartagena a domicilio en aquella gesta conocida como el 'Cartagenazo'. El primer duelo de plata en el coliseo ribereño acabarí con derrota por 0-1 ante el Sporting de Gijón. En la segunda jornada como local, los blanquiverdes también caerían derrotados por 0-2 ante el Toledo, por lo que el cordobesismo tendría que esperar hasta el 19 de septiembre para vivir el primer gol de Segunda División y la primera victoria, gracias a un 3-0 contra el Atlético de Madrid B, con tantos de Puche y Alberto.

La primera -y única- visita hasta el momento de la selección española masculina absoluta tendría que esperar hasta 2001. Encuadrado en la preparación para el Mundial, la España de Camacho se enfrentó por primera vez a Japón sobre el verde de El Arcángel. El primer, único y último gol anotado por España en suelo cordobés sería obra de Baraja, con el que la 'Roja' se impondría al combinado nipón por 1-0. Jugadores de la talla de Cañizares, Guardiola, Raúl, Casillas, Puyol, Vicente o Mendieta vistieron en aquella ocasión la elástica del combinado nacional. 22 años después volvería la selección absoluta, femenina, en un encuentro histórico, batiendo el récord de asistencia en un duelo para la selección españa, que acabaría con victoria por 5-0.

La guinda del pastel para el Nuevo Arcángel vendría en el año 2014. Tras muchos años vagando por las categorías inferiores del fútbol español, y varios lustros luchando por el ascenso a Primera División, aquella tarde mágica en Las Palmas trajo consigo el primer ascenso a la élite del fútbol español 42 años después. Por primera vez, el nuevo feudo cordobesista albergaría encuentros del más alto nivel durante la temporada regular. Sin embargo, el sueño duró tan solo una temporada.

... y para lo peor

De igual manera que ha habido tiempo para disfrutar, también lo ha habido para sufrir. El cordobesismo sufriría su primer descenso de categoría en el Nuevo Arcángel el 12 de junio de 2005. La victoria del Real Valladolid, por 3-4, mandó al Córdoba CF de nuevo hacia las catacumbas del fútbol español. Tardaría dos años en volver a recuperar la categoría, cuando en 2007, Córdoba invadió Huesca para certificar aquél ansiado ascenso.

La mayor goleada que ha sufrido el Córdoba CF en el Nuevo Arcángel vino acompañada con una segunda mala noticia: el descenso a Segunda División. La mencionada temporada 2014-15, la primera del conjunto blanquiverde en más de cuarenta años en Primera División, acabó de la peor manera posible. El descenso, anticipado de manera virtual por los terroríficos resultados del equipo en la segunda mitad, se materializó con la mayor goleada sufrida por los blanquiverdes como locales. 0-8 por parte del equipo que inauguró el estadio, el FC Barcelona, con el que el Córdoba CF volvería a Segunda División.

Y de un descenso llegaron dos más. Con la pérdida de categoría, el nivel del Córdoba CF fue menguando hasta que, en mayo de 2019, los blanquiverdes acabarían volviendo a caer a Segunda División B. El Arcángel volvería a ser de bronce, pero no sería lo peor. Apenas dos años después, en 2021, el conjunto califal degradaría aún más su nivel compeitivo tras descender a Segunda RFEF. El coliseo ribereño sería, por primera vez, de cuarta categoría nacional. Tan solo sería un año, y traería consigo, poco después, la histórica consecución de la Copa RFEF y el ascenso a Primera RFEF, donde actualmente compiten los blanquiverdes.

Una reforma titánica de casi veinte años, por ahora

Apenas diez años después de su inauguración, el Ayuntamiento aprobó una reforma completa del estadio con el fin de acercar el graderío al césped y aumentar la capacidad del estadio hasta los 25.000 espectadores. Lo cierto es que, ya desde antes de su inauguración, el estadio presentaba grandes fallas de seguridad recogidas por Diario Córdoba en su momento. Así, en septiembre de 2004, tras varios meses de obra, se inauguraría la nueva grada de preferencia comenzando con la remodelación. El estadio se mantendría con la vetusta tribuna y la nueva grada hasta septiembre de 2007, cuando comenzó la construcción del fondo norte, inaugurado un año después. Fondo sur tendría que esperar hasta 2011.

Aún a día de hoy, treinta años después de su inauguración, 19 desde el inicio de la remodelación, El 'Nuevo' Arcángel sigue en estado precario y de obra. La tribuna, única grada que cumple los treinta años, es el 'último' escollo, el último recuerdo, que permanece de aquél primer nuevo estadio que inauguró el Córdoba CF. Ahora, la demolición de dicha grada, así como la finalización tanto de la preferencia como del fondo sur, y la adecuación de los alrededores, parecen estar en el foco tanto del club como del Ayuntamiento. Los pliegos se han sucedido, pero el acuerdo aún no ha acabado por rubricarse.

Desde su inauguración en 1993, siete alcaldes han pasado por Córdoba, y más de diez presidentes han comandado el Córdoba CF. Ninguno de ellos ha logrado, al fin, cumplir con las promesas depositadas en el estadio. Hoy, treinta años después, El Arcángel sigue presentando defectos arquitectónicos por su ubicación cercana al río. Sigue manteniendo los mismos accesos, ya criticados en su momento, de hace treinta años. Sigue estando en obra diecinueve años después de su inauguración. Y sigue con un equipo, el Córdoba CF, en precario ante la falta de un pliego oficial para la cesión y remodelación completa del estadio. El embrollo burocrático sigue rodeando a un estadio que, pese a su condición de nuevo, ya es el viejo conocido por todos los cordobeses.