Vuelve a casa por Navidad: Antoñito se incorpora al Bujalance

Los sentimientos en estas fechas tan señaladas siempre afloran. Los familiares intentan verse de una u otra forma para recordar momentos vividos con anterioridad y celebrar que una nueva época navideña ha comenzado. En el mundo del deporte, la mayoría de los profesionales también realizan un mini parón en busca de recargar las pilas gastadas a lo largo del primer tramo de temporada, mientras que los clubes buscan opciones en el mercado invernal con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la segunda parte de la campaña regular. Gracias a esto, las entidades no descansan como le está pasando al Bujalance. Tras anunciar las dos primeras bajas, el equipo bujalanceño ha comunicado que un futbolista muy querido por la afición rojilla defenderá nuevamente la elástica cordobesa.

Después de no poder continuar en el plantel durante el pasado verano, el Bujalance ha anunciado que su principal baluarte el curso anterior volverá a vestir la camiseta rojilla. La entidad bujalanceña comunica que Antonio Salazar, más conocido como Antoñito, desplegará nuevamente su fútbol sala en el Pabellón Pepe Montalbán. "Tras abandonar el equipo por motivos laborales a principios de temporada, Antoñito se pondrá de nuevo a las órdenes de Fermín Hidalgo para lo que resta de la temporada", apunta el club cordobés a través de un comunicado expuesto en sus redes sociales.

Esta incorporación llega después de que el Bujalance hiciese oficial la salida de dos jugadores de la primera plantilla. Julio Gilabert dejó de vestir la elástica rojilla no por un rendimiento bajo o porque no da el nivel necesario para el club cordobés, sino que, al igual que le pasó a Antoñito el pasado verano, motivos laborales no le permiten estar bajo las órdenes de Fermín Hidalgo. Mientras tanto, el guardameta Agus tampoco se vestirá de corto esta temporada y, al igual que su compañero Gilabert, la causa no es deportiva, ya que el cancerbero sufrió en el pasado una grave lesión y decidió dejar su ficha libre para que otro jugador pueda ayudar al equipo en busca de conseguir el máximo objetivo, que no es otro que consolidarse en la Segunda División B.