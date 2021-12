Agus y Gilabert, bajas invernales para el Bujalance

Cuando un grupo funciona, lo mejor es no tocarlo -o al menos eso dicen los expertos-, pero cuando estos movimientos son obligados, lo único que puedes hacer es incorporar a alguien que iguale el nivel existente. Tras mantener la categoría durante un curso pasado que terminó siendo sobresaliente, el Bujalance afrontaba una nueva campaña en Segunda División B con la intención de volver a consolidarse y coger impulso para que, en los próximos años, el sueño de ascender a Segunda División pueda ser realidad. Para ello, el conjunto bujalanceño debía mantenerse en la tercera división de este deporte a nivel nacional y, por el momento, lo está consiguiendo, ya que se mantiene en la quinta posición del Grupo V a tan solo un punto del play off y doce por encima del descenso. Aun así, el mercado invernal está a la vuelta de la esquina y los contratiempos físicos han marcado el devenir de parte de la plantilla.

Por un lado, hace unos días el Bujalance hizo oficial la salida de su primer jugador. Julio Gilabert deja de vestir la elástica rojilla no por un rendimiento bajo o por que no da el nivel necesaria para el club cordobés, sino que hay otro motivo más importante. "Nos tenemos que despedir de nuestro mago Julio Gilabert. Por motivos laborales, no puede continuar defendiendo nuestros colores. Cuatro años dan para mucho, como ese ascenso a Segunda División B. Muchas gracias y suerte en el futuro", rezaba el escrito expuesto por la entidad bujalanceña en sus respectivas redes sociales.

Aun así, no ha sido la única baja que se ha producido en estas fechas tan señaladas. El Bujalance ha anunciado que el guardameta Agus tampoco se vestirá de corto esta temporada y, al igual que Gilabert, no son por motivos deportivos. "Nos despedimos de Agus Cañete que debido a su grave lesión ha decidido dejar su ficha libre para la posible llegada de un nuevo jugador. Muchísimas gracias por todo, mucha suerte y te esperamos en las pistas", explica nuevamente mediante un comunicado el conjunto bujalanceño en sus redes sociales.