Volvió la sonrisa a Vista Alegre

Tenía que volver la sonrisa lo antes posible al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Tras lo sucedido durante la semana con la doble eliminación copera después de la derrota frente al Industrias Santa Coloma, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad retornaba ante su público con motivo de una jornada más de la máxima categoría de fútbol sala a nivel nacional. Por ello, el triunfo se consideraba crucial para que volviesen las sensaciones positivas que se perdieron en el último enfrentamiento con motivo de la Copa del Rey. Gracias a esto, los chicos dirigidos por Josan González pisaron nuevamente su parqué con un punto más de intensidad que su rival, el colista de Primera División.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió a la pista califal sabiendo que era muy importante el reencontrarse con las buenas sensaciones después de no poder clasificarse ni a la Final Four de la Copa del Rey ni estar presente en la próxima edición de la Copa de España. Por ello, los pupilos de Josan González querían volver a conocer el dulce sabor de la victoria y sometieron a un Burela FS que no podía parar los acercamientos locales por medio de Viana, Zequi y Luca Perin. Aun así, el cuadro gallego no venía a Córdoba a pasearse y, con el paso de los minutos, inquietó la meta defendida por Cristian Ramos gracias a la buena actuación de Iago Míguez.

Aun así, el dominio del encuentro era claramente de la entidad blanquiverde, aunque los visitantes atacaban con excesivo peligro, descubriendo las facilidades defensivas que mostraba el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo y tras una acción polémica donde Saura pedía una falta en el centro del campo, Isma dejó para un Quintela que hizo el primero con una bonita vaselina a la que nada pudo hacer el guardameta Cristian Ramos. Lejos de amedrentar a los locales, este tanto alentó a los de Josan González que fueron aún más decididos a por el empate y, en tan solo tres minutos, el propio Alberto Saura mandó su esférico al fondo de la red, imponiendo nuevamente el empate en el luminoso.

Esta sucesión de goles hizo que la afición que acudió al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre despertara, sabiendo que era necesaria una inyección de moral para buscar la victoria ante el colista de Primera División. Sin embargo y a pesar de la insistencia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en ataque, ambas escuadras se fueron al paso por vestuarios con la igualdad en el electrónico. Por su parte, los de Josan González sabían que tenían que mejorar si querían volver a la senda del triunfo y disipar las posibles dudas después de la eliminación copera ante el Industrias Santa Coloma.

El descanso vino de perlas para que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad pudiese recapacitar, sabiendo que era muy superior al conjunto que tenía en frente y que debía recuperar su identidad a lo largo de la segunda mitad. Gracias a esto, los de Josan González salieron nuevamente a la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con un nivel de intensidad mayor y acercándose peligrosamente al arco defendido por Kaluza. De hecho y en la primera internada de los segundos 20 minutos, el disparo de Perin, tras tocar en la pierna de Wanderson, se coló por la escuadra de la portería del conjunto gallego. Tras este tanto, el Burela se vino abajo y esto fue aprovechado por unos locales que quisieron hacer sangre, lográndolo por medio de Álex Viana y Zequi que consiguieron tranquilizar el marcador con dos goles en apenas un minuto.

Después de este duro mazazo, el plantel de Alberto Riquer decidió que era el momento para sacar el portero jugador a falta de diez minutos para la finalización del choque y a punto estuvo de conseguir rédito, pero el disparo de Pitero fue sacado en la misma línea de gol por Pablo del Moral. Sin embargo y lejos de reconducir la situación, las imprecisiones del Burela provocaron que Caio César subiese el tanto definitivo para asegurar la victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad que devuelve la sonrisa a los de Josan González tras el varapalo copero sufrido ante el Industrias Santa Coloma.