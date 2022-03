La última bala

La última oportunidad de pelear por un objetivo tan ambicioso como la Copa de España, aunque un nuevo desafío para seguir afianzándose en la Primera División. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad busca quitarse presión tras la derrota del pasado fin de semana ante Ribera Navarra, la cual le ha hecho no depender de sí mismo y complicar sus opciones de estar en el torneo, aunque nadie duda que vuelve a ser un duelo realmente emocionante para los de Josan González, que quiso recalcar la necesidad de mirar el encuentro con la perspectiva de que aún queda mucha liga por delante y que esto no termina aquí. Por tanto, la victoria se antoja importante en el horizonte blanquiverde de cara a su primer y gran objetivo del curso, que no es otro que la permanencia.

Sea como sea, las miradas, en cierto modo, también están puestas en seguir en esa pugna matemática. Aunque todo, al final, dependerá de resultados ajenos, lo cierto es que a los cordobeses tan solo les vale la victoria para continuar en la pomada y generar mayor presión a los que dependen de sí mismos, que son el Xota e Inter Movistar. Una última bala que ha despertado una gran expectación en la afición local, que quiere hacer de Vista Alegre un auténtico fortín como ya fue ante Valdepeñas y demostrar que Córdoba tiene ganas de metas más grandes.

De este modo, los califas cerrarán una accidentada primera vuelta de campeonato este mismo martes (18:00) recibiendo al Levante UD FS. Los blanquiverdes, tras la derrota del pasado sábado en Tudela, buscarán aferrarse a sus opciones de disputar la próxima edición copera con el último resquicio de vida que les queda. Para ello deberán derrotar obligatoriamente a un cuadro granota, que también posee una mínima posibilidad de participar en dicho torneo. De hecho, los de Diego Ríos se encuentran en una posición idéntica a la de los cordobeses, ya que deberán ganar y esperar igualmente los resultados de otros.

Así es, todo lo que no sea sumar los tres puntos privaría de tal sueño a los ribereños que, posteriormente, deberán estar muy pendientes de lo que suceda en los otros dos partidos aplazados. Los mismos enfrentarán a Movistar Inter y Real Betis Futsal (2 de marzo) y CD Xota y Movistar Inter (8 de marzo). El objetivo primordial de los de Josan sería obtener esos deseados 21 puntos y evitar que navarros y madrileños se acerquen a dicha cifra. Los primeros poseen 19 puntos puntos, mientras que los segundos cuentan con 17 en su haber.

El técnico pontano, orgulloso de la identidad plasmada por su equipo en pista, no dará la lista de convocados hasta la previa del duelo. Todos los jugadores, incluidos Caio y Alberto Saura, ausentes ante el Ribera Navarra, están citados en la previa del mismo. La cita, que será televisada en directo por LaLiga Sports TV, será dirigida por los colegiados murcianos Botella López y Castillo López. Las taquillas de Vista Alegre permanecerán abiertas desde una hora antes del inicio de la contienda.