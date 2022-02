Las cuentas del Córdoba Patrimonio para la Copa: ganar y esperar

La emoción sigue al rojo vivo. Siguen produciéndose los partidos y aún no se han cerrado las ocho plazas que estarán en la próxima edición de la Copa de España. Apenas quedan tres encuentros para culminar la primera vuelta y hasta cinco equipos tienen opciones de completar ese último billete que resta para confirmarse de cara a la cita en el Olivo Arena de Jaén. En lo que al Córdoba Patrimonio de la Humanidad se refiere, su derrota frente al Ribera Navarro complicó sobremanera sus posibilidades. Eso sí, aún tiene opciones matemáticas. En efecto, apenas un encuentro le queda al cuadro blanquiverde, que actualmente posee 18 puntos y ocupa la décima posición. Precisamente la derrota de Xota este domingo frente al Betis mantiene viva la pelea para los de Josan González, así como para los otros cuatro equipos. No obstante, lo que es seguro es que los califas ya no dependen de sí mismos.

Por tanto, las cuentas son relativamente claras en su caso. Al Córdoba Patrimonio únicamente le vale ganar en su encuentro de este martes (18:00) frente al Levante UD, y esperar que ni Xota ni Inter Movistar ganen sus respectivos compromisos. Precisamente la escuadra granota es otro de los clubes implicados, y en su caso, las cuentas son idénticas a las del Córdoba Patrimonio, ya que ambos están con 18 puntos. El camino de los cordobeses pasa por alcanzar los 21 puntos y evitar que navarros (19 puntos y un encuentro por disputar) y madrileños (17 puntos y dos partidos menos) superen o igualen dicha cifra. En este sentido, tan solo podría empatar con Inter, aunque cedería al tener el goal average perdido.

Xota es el que más se está desangrando en las fechas más recientes. El equipo de Imanol Arregui sigue dependiendo de sí mismo, aunque ha perdido varias oportunidades tras caer de forma consecutiva con Manzanares, Santa Coloma y Betis, precisamente la derrota que da esperanza a los cordobeses. En su caso, con 19 puntos, todo pasa por ganar a Inter Movistar, que es, a día de hoy, el otro que más posibilidades tiene de colarse, pues también depende de sus propios resultados. Los de Tino Pérez suman 17 puntos, aunque tienen dos encuentros por disputar, uno ante el Betis y el mencionado frente a los navarros, por lo que tienen que ganar los dos o vencer, al menos, con Xota y, posteriormente, comprobar el resto de resultados y el goal average con los rivales directos.

Finalmente, Industrias Santa Coloma es el que cuenta con menos opciones. Los catalanes han completado ya sus 15 choques de la primera vuelta y poseen 20 puntos. En su caso, el milagro pasa por un empate entre Córdoba y Levante, un triunfo del Betis contra Inter, y que éste firme las tablas igualmente en Pamplona.