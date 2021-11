La selección de Cristina García, con buen nivel ante Portugal

El debut frente a una selección de alto nivel ha llegado finalmente. La guardameta Cristina García volvía a estar en la convocatoria del combinado nacional dirigido por Clàudia Pons para un doble enfrentamiento ante Portugal con motivo del próximo Europeo que se disputará en el mes de marzo de 2022. Aun así y a pesar de viajar con este conjunto varias veces en el pasado, la cordobesa no se había enfundado la elástica nacional hasta el primer partido frente a la plantilla lusa y habló ante los medios de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. "Estoy feliz de haber debutado con la selección. Para mí es un orgullo y una satisfacción estar aquí con este grupo. He sentido la ilusión de una niña de diez año que empieza a jugar por primera vez. Me llena de orgullo haber debutado contra un rival que te exige competir al máximo", añade una arquera que, junto a sus compañeras, ha cuajado una buena actuación ante Portugal.

Dos conjuntos que se conocen a la perfección y cuyo doble enfrentamiento daba el pistoletazo de salida a la preparación del torneo continental. Las actuales campeonas de Europa buscaban la meta rival con más empeño y decisión incluso después de adelantarse por medio de Ale de Paz. De hecho, Irene Córdoba envió el balón al larguero, al intentar salvar la salida de la guardameta lusa. Y como el partido era de ida y vuelta, Cristina García también tuvo que hacerse grande ante Janice en la frontal para solventar un mano a mano, que tuvo hasta dos intentos. Finalmente, la segunda mitad dejó un marcador igualado por medio de los goles de Carla Vanessa y Pisko por parte lusa que colocaron momentáneamente la victoria visitante en Cáceres, pero Jenny impuso las tablas en el luminoso a falta de cuatro minutos para la finalización del choque.

El segundo amistoso mantuvo prácticamente la misma tónica que el primero, aunque Ana Catarina surgió como principal arma lusa en Almendralejo. El combinado español dominaba y dominaba e incluso se adelantó en el marcador durante la primera mitad -justo cuando Cristina García ejercía bajo los palos- gracias al buen tanto de Melli, aunque Inés Fernández mandó nuevamente las tablas al luminoso justo antes del descanso. Ya en la segunda parte, la guardameta de Portugal dio su particular recital, evitando cualquier internada local. Esto permitió que sus compañeras se creciesen con el paso de los minutos hasta que Carla Vanessa terminó dándole la vuelta al electrónico merced a un gran gol, otorgando la victoria al plantel luso sobre un español que mereció más en ambos choques.