Un retorno muy exigente

La vuelta más esperada en busca de conseguir el objetivo en la última fase de la temporada. Tras quedarse a las puertas de clasificarse tanto a la final four de la Copa del Rey como a la pasada edición de la Copa de España, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha gozado de un merecido descanso después de un tramo donde la exigencia ha sido altísima y, a pesar de que no se han alcanzado unos hitos históricos, el vestuario blanquiverde sigue en plena lucha por alcanzar el play off de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Para conseguir esto, todo pasa por volver a la pista con una victoria y el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre recibirá a los suyos este mismo sábado para llevar en volandas al club califal a un nuevo triunfo.

En efecto. El parqué califal está más que preparado para que la Primera División vuelva tras dos semanas sin ningún partido. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibirá al Manzanares en Vista Alegre con el objetivo del play off en mente. Los chicos dirigidos por Josan González se encuentran a tan solo cuatro puntos del octavo lugar y última plaza que da acceso a esta promoción por el título al final de temporada y todo se resolverá en las nueve jornadas que restan para que finalice la campaña regular. De estos enfrentamientos, tres tendrán lugar en los próximos siete días, por lo que el retorno al 40x20 es más exigente de lo que pueda parecer.

En primera instancia, el cuadro blanquiverde se enfrentará al Manzanares este mismo fin de semana, pero no será el único partido que disputen en los próximos siete días ya que se medirán a ElPozo Murcia el próximo miércoles -en lo que será la penúltima jornada intersemanal-, antes de verse las caras ante el Jaén Paraíso Interior nuevamente en Vista Alegre. Aun así, la temporada no queda aquí debido a que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se enfrentará, por orden cronológico, a Fútbol Emotion Zaragoza, FC Barcelona, Movistar Inter, Levante UD FS -siendo esta la última jornada intersemanal-, Ribera Navarra y Viña Albali Valdepeñas. Un calendario duro, pero que también ilusiona de cara a ese play off por el título de Primera División.

Esto mismo es lo que se respira en la plantilla califal. Uno de los miembros del vestuario, en conversaciones con la Liga Nacional de Fútbol Sala, remarcó esto mismo, la posibilidad de jugar la promoción por el título de Primera División. En esta ocasión, Shimizu aclaró que el objetivo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad está bien claro. “Tenemos que seguir en la misma línea, partido a partido e intentar sacar nuestra mejor versión”, aseguró el jugador para lograr uno de los objetivos califales que es el de disputar el play off por el título de Liga. “Es algo que tenemos en la cabeza, estamos a tan solo cuatro puntos de poder entrar y es una gran motivación”, señaló. Tras todo este trabajo, el club blanquiverde tiene que demostrar su poderío en la pista y tan solo quedan nueve jornadas para conseguir hacer historia.