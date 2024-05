Organizan para este miércoles un trueque de plantas en los Jardines de Orive

En el marco del programa Barrios por el Clima, las iniciativas Axerquía por el Clima y Regina-Magdalena por el Clima organizan para este miércoles un trueque de macetas en el estanque renaturalizado de los Jardines de Orive. La actividad dará comienzo a las 19:30 y a lo largo de la misma las personas que participen podrán intercambiar los ejemplares que aporten con las otras personas asistentes. Para facilitar el intercambio la organización dispondrá de un fondo de macetas que permitirá que haya una oferta atractiva desde el comienzo de la actividad.

El trueque de macetas no es un simple mercadillo vecinal para intercambio de plantas. La idea del trueque es convertir el encuentro en un foro ciudadano en el que tengan cabida vivencias, experiencias, en el que se fortalezcan lazos vecinales que cohesionen a la comunidad, recuperar en suma ese uso de las calles y de las plazas tan cívico y tan formativo que tuvieron tradicionalmente hasta que el coche, las prisas y los medios de entretenimiento individual expulsaron a las vecinas y vecinos de las calles convirtiéndolas solo en espacio de tránsito, no de convivencia. En el trueque no solo se podrán compartir saberes o conocimientos sobre el cultivo de las plantas, sino también sobre el cultivo de valores comunitarios.

Las asociaciones organizadoras han elegido el estanque renaturalizado de los Jardines de Orive para que el acto contribuya a difundir el valor ambiental de este espacio, que recibe muchas visitas de paseantes y grupos organizados de escolares interesados en conocer el proceso de transformación de un estanque sin vida en un auténtico refugio de biodiversidad. “La idea de pasar del cloro a la biodiversidad, que es el lema elegido por el Jardín Botánico para identificar este proceso de enriquecimiento de un ecosistema fue muy bien acogida por nuestras asociaciones, pues reúne en un pequeño espacio gran parte de los valores que estamos defendiendo. Y ahora, el croar de las ranas nos devuelve sobradamente los esfuerzos realizados para mantener este espacio”.

El trueque de macetas es una actividad más de las muchas que Axerquía y Regina-Magdalena están organizando para propiciar una amplia toma de conciencia sobre la emergencia climática a partir del “verde urbano”. Una toma de conciencia que, en opinión de la organización “debe generar una movilización ciudadana exigiendo el fin de los combustibles fósiles y la adopción de medidas para adaptación de los barrios a las altas temperaturas”. “En Barrios por el clima estamos presentando a las personas responsables de aplicar las políticas públicas, una batería de propuestas que nos permitan afrontar el incremento de temperaturas con garantías de que los barrios serán habitables dentro de 50 años”. Por eso, el lema que resume los planteamientos de estas asociaciones es “plantemos ahora los árboles que nos darán sombra dentro de 20 años”, subrayan las portavoces de la iniciativa.

Los paseos de diagnóstico de los barrios, el censo de alcorques vacíos, la reclamación Aquí falta un árbol, las rutas identificando barreras arquitectónicas, la reclamación de que se autorice la instalación de placas solares en el Casco Histórico, la renaturalización de fuentes, el trueque de macetas, la exigencia de revertir la impermeabilización del suelo “forman parte de un todo muy ambicioso de dinamización vecinal en relación con el calentamiento global del planeta, un proceso que nos lleva desde el problema concreto que vivimos en los barrios hasta las cumbres del clima que organiza Naciones Unidas” afirman las portavoces. “Tenemos plena conciencia de la magnitud del problema y por eso nos movilizamos en las convocatorias climáticas -ratifican-, pero entendemos que nuestro papel en el proceso de construcción de sociedades bajas en carbono, pasa también por implementar en nuestras calles, nuestras plazas y nuestros parques medidas específicas de adaptación y transformación climática”.