El edil Gerardo Arévalo pide que la comisión que investiga el caso del 'joven intruso' sea pública “por el interés ciudadano”

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Pozoblanco, Gerardo Arévalo, ha solicitado por escrito tanto al alcalde del municipio, Santiago Cabello, como al secretario de la comisión informativa que investiga el caso del joven intruso, que las sesiones de la misma sean abiertas al público por tratarse “de un asunto de especial interés para la ciudadanía”. Actualmente, la comisión se realiza a puerta cerrada.

Esta comisión se aprobó en Pleno por unanimidad el pasado mes de enero y en ella están representados el PP -que cuenta con mayoría-, el PSOE e IU, y el propio Arévalo. En el escrito formulado por el concejal, expone que durante las sesiones de la comisión “no se levantan actas, ni se aprueban las mismas”, y que el alcalde “no contesta a preguntas de la oposición” sobre esta cuestión ni a las formuladas por este edil.

Asimismo, manifiesta que ha sido citado como comparenciente antes de que acudan otros implicados, como el propio regidor o el joven que cobró sin trabajar, “y no hay indicios de que se vayan a citar a más personas”. En esta línea, Arévalo rechaza las palabras del regidor pozoalbense relativas a que en la comisión “no se van a tener en cuenta las declaraciones, sino solo los documentos que no sean falsos”.

Ante ello, el concejal ha pedido que la comisión se realiza con público, con dispositivos de grabación y que se emita en directo para la televisión pública de la localidad “por los principios de transparencia, seguridad jurídica y publicidad”, además de por tratarse de un “asunto de especial interés para la ciudadanía”.

Sobre las comparencias, ha solicitado que antes de hacerlo él, lo hagan el alcalde, su secretaria personal -que es madre del joven contratado-, así como el chico y tres concejales del PP. En esa línea, apunta que las declaraciones “sean televisadas y que todos acudan el mismo día para eludir que los implicados o testigos se preparen” sus intervenciones en función de lo declarado por los demás.

Además, en el escrito, ha pedido que se realicen actas o vídeo actas y que se aprueben en tiempo y forma, “como mínimo, antes de la siguiente sesión”. Entre otras peticiones, Arévalo solicita que el secretario de la comisión sea otro distinto al actual, “a poder ser externo y elegido por unanimidad”.

Arévalo defiende que no es un “tránsfuga”, ya que fue expulsado

Este martes, este mismo concejal ha pedido públicamente al grupo municipal del PP de Pozoblanco que cese en su “campaña de desprestigio” en alusión a las acusaciones que hizo el partido la semana pasada tras la celebración del último Pleno. La cuestión radica en el informe realizado por el secretario del Ayuntamiento en el que se deja constar la nueva situación económica y política de Arévalo al convertirse en un concejal no adscrito.

En el mismo, este funcionario señala que el edil había “abandonado” el grupo municipal PP, afirmación que el edil rechaza, al igual que condena que se le aplique jurisprudencia para concejales tránsfugas. “Es evidente que no puedo estar de acuerdo con ello, simplemente porque no se ajusta ni a la verdad ni a la realidad jurídica. La intención es aplicarme una doctrina y norma creada para casos distintos al mío que me perjudica. Yo no soy ningún tránsfuga, sino que se me expulsó por hacer lo correcto y por mantener lealtad al pueblo”.