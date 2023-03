Reacción sin premio en Cartagena

Otra vez castigados en la defensa. El Palacio de los Deportes de Cartagena acogió un vibrante partido de principio a fin, pero que se resolvió de forma dolorosa para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Otros cinco goles encajaron los de Josan González frente al Jimbee Cartagena, volviendo a dejar patente sus problemas atrás. De hecho, cuatro convirtieron a su favor, los cuales fueron insuficientes para alcanzar algo positivo del partido, cuya caída devuelve a los blanquiverdes a la zona de descenso. La estrategia puesta en escena de dos entrenadores amigos y que se conocen a la perfección. Josan quiso sorprender con la inclusión, apenas a los 10 segundos, de Víctor para sumarse al ataque con un efectivo más. Eso sí, el poderío del Jimbee también se hizo notar, ya que apenas tardaron 40 segundos los cartageneros en abrir el marcador, debido a un error de Pablo del Moral en la salida, donde Lucao le roba bien el balón y con un potente disparo la pone en toda la escuadra de la portería blanquiverde.

El tanto generó dudas en el Córdoba Patrimonio, arrinconado en estos primeros compases frente a un cuadro local mucho más vertical, y que iba acumulando numerosos acercamientos sobre la meta de Fabio. Precisamente para evitar eso, Josan recurría una y otra vez a la presencia del joven guardameta, buscándole siempre en la labores de ataque para contrarrestar el juego con balón de los murcianos. No obstante, el potencial del Jimbee se hacía notar en cada acometida, y un nuevo robo generó una jugada de circulación en la que Mellado la puso al segundo palo donde Waltinho tan solo tuvo que empujarla para hacer el 2-0.

Jarro de agua muy fría nada más iniciarse el partido. Pero había que creer y pudo, en cierto modo, rehacerse el equipo califa, una vez más, con la participación del canterano, el cual se sacó un pase magnífico hacia Viana, al que habilitó solo ante Raúl. Eso sí, el brasileño fue más generoso y la puso para que Saura, en un tanto similar al de Waltinho, la empujara para establecer el 2-1. Volvían a desatarse las esperanzas.

Así es, pues el tanto parecía hacer resurgir a los visitantes, aunque nada más lejos de la realidad, pues una acción de combinación del Cartagena la culminó Juanpi con el 3-1. Excesivo castigo casi en cada ataque local. El plantel de Josan González funcionaba solo a trompicones, mientras que a los locales les salía absolutamente todo. Cualquier ofensiva era realmente peligrosa y todos postulaban al gol. Tanto que Waltinho, en una nueva acción global, hizo el 4-1, abriendo aún más la herida de los cordobeses, muy débiles atrás.

Los fallos defensivos propiciaron un escenario complejo, tumbando los planes de partido del técnico pontano, que en la recta final del primer acto tuvo que recurrir al cinco para cuatro con Miguelín, con el fin de generar algo más sobre la meta de Raúl. Hubo acercamientos, tales como alguna que otra oportunidad de Saura, pero ninguno encontró las mallas.

Fue titubeante el inicio de la segunda mitad, con un Córdoba Patrimonio incapaz de hacerse dueño de la situación. La necesidad apretaba, pero las sensaciones no acompañaban a los de Josan. Y para más infortunio, una contra en solitario de Motta se resolvió de manera perfecta por el italo-brasileño para convertir el 5-1. Entre las enormes dudas de los blanquiverdes, Víctor era casi el único resquicio de clarividencia ofensiva. El meta, aprovechando esa superioridad con su salida, se mostraba muy incisivo sobre la portería de Raúl.

Con el resultado, de manera muy contundente, en contra, había que sacar el orgullo. Y a base de coraje pudieron recortar la diferencia los califas, gracias a un gran robo de Pablo del Moral que decidió no definir en el uno para uno, sino asegurar con el pase a Viana, quien sí convirtió el gol. Fue a falta de seis minutos cuando Josan, ya a la desesperada, puso en escena el juego de cinco. Y funcionó, ya que una buena jugada de combinación rematada por Saura de cabeza establecía el 5-3 y daba más esperanzas al equipo. Eso sí, cuando el corazón volvía a brotar en los cordobeses, una mala noticia llegó para el Córdoba Patrimonio, con la expulsión de Viana por doble amarilla. No obstante, ante las dificultades, no querían, en absoluto, dejar de creer. Y es que, a falta de tres minutos, de nuevo Saura volvió a ajustar aún más el resultado al rematar una perfecta internada de Jesulito. 5-4 y todo por decidir. Los errores atrás volvían a encubrirse con un sobresaliente rendimiento ofensivo.

Duda se vio obligado a parar el partido. Los blanquiverdes fueron un absoluto vendaval en los minutos decisivos, y fueron numerosas las oportunidades que tuvieron para poner el empate. El pívot murciano fue, de largo, el que más cerca estuvo, con un potente disparo raso que detuvo Raúl de manera milagrosa para salvar a los suyos y llevarse un botín de muchos quilates. Una dura derrota en la que, de nuevo, la debilidad atrás castiga a los cordobeses.