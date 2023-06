Nono continuará defendiendo la portería del Bujalance FS

Los movimientos siguen sucediéndose en un tercer escalón del fútbol sala a nivel nacional donde los equipos cordobeses que están inmersos en la categoría quieren volver a pelear por el ascenso a Segunda División. De hecho, esta tendencia positiva lleva creciendo conforme los meses siguen pasando y ambos clubes realizaron una temporada pasada excelsa, aunque solo uno de ellos se está mostrando activo en este mercado de incorporaciones. Por un lado, el Córdoba Patrimonio sigue inmerso en la planificación deportiva del primer equipo, haciendo que el filial comience con los movimientos a partir de la siguiente semana, aunque el Bujalance ha logrado mantener el esqueleto del vestuario que se quedó a las puertas de promocionar a la categoría de plata de este deporte.

En lo que respecta al apartado de renovaciones, el Bujalance FS ha anunciado que Nono Castro seguirá defendiendo la portería rojilla y cumplirá su tercera temporada vistiendo la elástica cordobesa en Segunda División B. “Una temporada más, Nono Castro echará el cerrojo a la portería rojilla. El de Luque renueva su compromiso con el club del Alto Guadalquivir”, explicó a través de un comunicado expuesto en sus redes sociales una entidad bujalanceña que, así, ha conseguido asegurar un guardameta de garantías para la próxima temporada, aspecto crucial en un equipo que quiere pelear por la zona alta de la clasificación.

Por otro lado, no todo son buenas noticias y más aún si son jugadores que tienen experiencia en la élite del fútbol sala español. El Bujalance FS ha anunciado que David Sánchez Tienda, más conocido como Boyos, no continuará defendiendo la elástica cordobesa, pero es que el propio jugador no pisará el 40x20 a lo largo de la próxima temporada, sino que estará presente en la plantilla del CD Egabrense, club califal que acaba de descender de División de Honor Sénior a Primera Andaluza en fútbol césped y que tratará de recuperar la sexta categoría de este deporte a nivel nacional con Boyos en su vestuario.