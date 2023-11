Lucha sin recompensa en Vista Alegre

El mejor fútbol sala del mundo. Hace algo más de seis años, muchos se echarían las manos a la cabeza si se le dice que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad iba a tener por rutina ya medirse a Inter Movistar cada temporada. Y no solo eso, sino que iba a plantarle cara y ponerle contra las cuerdas en un duelo directo por la Copa de España. Eso es lo que se ha vivido en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, que ha apretado como los grandes días en un duelo resuelto por la mínima a favor de los celestes. Que no cese la ilusión.

El choque comenzó, ahora sí, con el plan que Josan González lleva mostrando durante casi todo el curso, y que no es otro que el de las rotaciones rápidas. En los primeros segundos del partido llegaron los primeros cambios de los locales, y que iban a ser continuos ya en todo momento. Eso permitió una movilidad gracias a la cual se pudo sumar el primer acercamiento del partido, mediante una gran acción individual de Perin, cuyo disparo lo rechazó bien Jesús Herrero. Pero el aviso estaba ahí. Y es que los cordobeses comenzaron mejor el partido, más asentados que su rival y siendo dueños del balón, aunque con escasas oportunidades.

Otra clara, eso sí, llegaría minutos después, en una notable contra culminada en un mano a mano entre Pulinho y el meta interista, pero fue de nuevo éste el que salió vencedor de la acción. Por su parte, la primera llegada de Inter sería a través del balón parado. En concreto, en un saque de esquina que no consigue despejar el Córdoba Patrimonio, aunque tampoco acertó con el remate Drahovsky, completamente solo frente a Fabio. El propio pívot haría temblar la madera a continuación, con un disparo desde la diagonal que impactó de lleno en el travesaño de la portería cordobesa.

Parece que se iba animando el choque en cuanto a llegadas de gol, ya que otra vez tuvo que aparecer Herrero para evitar el tanto local tras un buen disparo esquinado de Lucas Perin. No cesaba el ritmo y era el Córdoba Patrimonio el que inquietaba más, ahora con la incorporación de Víctor, que también quiso probar fortuna con disparos lejanos. Con todo, fue a falta de un minuto para el descanso cuando se produjo la acción que descorcharía, al fin, el partido. Tras mucho buscarlo, un buen servicio de Antoniazzi lo recogió Perin a la espalda de la defensa, sorprendiendo a propios y extraños con un certero disparo para hacer el 1-0. Y con esa ilusionante renta desfilaron ambos planteles camino de vestuarios.

El reinicio no fue bueno para los cordobeses, algo más espesos que Inter, que tardó apenas tres minutos en igualar la contienda. Un error en la salida lo recogió Cecilio, quien la puso para Drahovsky y éste no perdonó ante Víctor. Desde el balón parado quiso responder pronto el cuadro local, con un potente disparo de Josema que hizo temblar la portería. Asimismo, justo a continuación fue Víctor el que probó fortuna, aunque su golpeo se estrelló en un defensor azulón. Una más sumaría el Córdoba Patrimonio poco después, en una contra en superioridad que no consiguieron rematar bien entre Pulinho y Antoniazzi.

El partido había pasado a ser uno de ida y vuelta, ya que Drahovsky firmó otro disparo que se estrelló en el poste. No obstante, eso dio paso a los peores minutos para el Córdoba Patrimonio, sufriendo mucho con el ataque de Inter, mucho más enchufado e insistente sobre la portería. Así, de tanto intentarlo llegaría también la recompensa para los madrileños, en un buen balón filtrado al interior y luego puesto para que Raúl Gómez la empalara en el fondo de las mallas.

A falta de casi cinco minutos decidió Josan sacar el juego de cinco. No obstante, faltó movilidad en la circulación, no funcionando tan bien como otros días. Con todo, Vista Alegre apretó como siempre y Perin tuvo un disparo a la madera, y luego fue Osamanmusa, ya en el último minuto, el que pudo volver a igualar el partido con un balón muerto en el área, pero se encontró con Jesús Herrero. Punto final. Orgullo de nuevo para el Córdoba Patrimonio, que no quiere dejar de creer.