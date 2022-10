José García Román: “Tenemos confianza tanto en la plantilla como en el cuadro técnico”

La tranquilidad de que las cosas saldrán bien antes o después. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad es una entidad humilde que a base de trabajo y esfuerzo ha logrado llegar a las divisiones punteras del fútbol sala español y ahora quiere seguir creciendo. Sin embargo, su cuarta temporada consecutiva en Primera División no ha comenzado con buen pie y se encuentra ahora mismo ocupando la última posición de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional tras una mala racha de resultados. Por ello, las dudas han empezado a surgir entorno a la figura del entrenador Josan González, pero el presidente de la entidad blanquiverde, José García Román, ha callado rápidamente estas críticas a través de una entrevista realizada para La Jugada de Canal Sur.

El Córdoba Patrimonio ya conoce a su rival de la Copa del Rey

Saber más

Por un lado y al ser preguntado por la posibilidad de cambiar de aires en el banquillo, el dirigente cordobés ha admitido que existe “tranquilidad” en cuanto a Josan González y ha explicado que se “guirra” cuando ve algunos comentarios en las redes sociales. “Además de que solo llevamos cinco jornadas, me parece una locura hablar de cambiar de entrenador cuando el equipo ni ha tenido todos los efectivos. Quién dude de Josan no sabe lo complicado que es la Primera División”, ha añadido un García Román que ha adelantado una propuesta de renovación para el técnico pontano. “Josan acaba contrato esta temporada y nuestra ilusión es que siga en Primera División con el equipo. La negociación nunca es fácil y menos aún con un técnico como él que está muy bien valorado gracias al gran trabajo que ha hecho tanto con nosotros como en ElPozo Murcia”. “La propuesta es que siga con nosotros dos años. Todo se verá y se pueda llegar a un acuerdo”. “No me cabe duda de que Josan está bien en su casa y estará valorando los pros y los contras”.

Entretanto, José García Román es consciente de que el club blanquiverde “no puede dar lo que sí pueden otros clubes o el extranjero”, por lo que Josan González tendrá que valorar lo que “puede ganar aquí o lo que puede ganar fuera”, por lo que el aspecto económico “es importante”. “No debemos olvidar que como cualquiera trabaja por un salario. Cuanto mayor es el salario, mejor vida podrán tener tanto jugadores como técnico e incluso todo el mundo”. “Primero hay que ver donde estemos el año que viene. Vamos a consolidarnos y después ya cerraremos temas. Nos pillas en octubre y queda mucho por delante”.

Asimismo, el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha analizado la actualidad de la entidad califa y, por un lado, ha explicado la dificultad que entraña el primer rival copero, el Unión África Ceutí. “Todos los rivales eran complicados y como ya sabíamos era a partido único. Nos ha tocado un equipo que va segundo en su Liga, pero esperamos superar esta eliminatoria. El tema del barco y siempre hay alguien que se marea, pero nos pilla en una semana cómoda. Dentro de lo que cabe no van a haber desplazamientos largos”, ha apuntado un José García Román que no se encuentra “preocupado” por la actual situación del equipo. “A nadie le gusta ver al equipo abajo, pero la confianza es máxima porque hay gente válida en el cuerpo técnico y en la plantilla. Estamos en Primera División y ningún rival es fácil. Va a ser muy difícil porque estamos entre los 16 mejores equipos de España. Todo lo iba a marcar el partido de Noia porque después venían partidos complicados. No ganarle al Noia ha marcado el devenir. Luego el otro día fue un partido que no supimos rematarlo. Cambiará la dinámica del equipo”, culmina.