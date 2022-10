Josan suma a Viana y recupera a Zequi para ir a Palma

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad visita al Palma Futsal con (casi) todo su arsenal. Al menos, eso sí, con un núcleo realmente importante, a tenor de las circunstancias de las fechas más recientes, en las que Josan González tuvo que recurrir de hasta tres efectivos del filial para poder suplir las numerosas ausencias en la primera plantilla. Y pese a que los jóvenes cumplieron con su cometido, es innegable que la aportación de los futbolistas del primer plantel es absolutamente necesaria para alcanzar los objetivos previstos. En este sentido, el duelo en el Palau Municipal d´Esports de Son Moix se atisba como un posible punto de inflexión en la temporada del conjunto blanquiverde, que tan solo ha podido sumar un punto en los tres primeros compromisos ligueros. Por tanto, los califas tratarán de hacer bueno el último empate con un triunfo ante Palma Futsal.

Previa | Un paso adelante crucial

Nadie duda que no será nada fácil cosechar dicho propósito en el feudo mallorquín, aunque las previsiones ya ofrecen un escenario mucho más propicio para los cordobeses. Ahí, la principal novedad es la incorporación en la convocatoria de Álex Viana. El brasileño, tras poder al fin solventar sus problemas burocráticos, se incorporó el pasado fin de semana y ha completado sus primeros días de entrenamiento junto al resto del grupo. Por tanto, está por ver cómo se adapta al ritmo competitivo, aunque a buen seguro que su papel volverá a ser significativo dentro de la plantilla.

Igualmente, el preparador pontano recupera para la cita a Zequi, ausente en las fechas más recientes por diversas lesiones, mientras que Pablo del Moral, que también era duda hasta última hora, ha recibido igualmente el visto bueno de los servicios médicos, tras el susto sufrido en el choque ante Jaén por una lesión que le obligó a abandonar el duelo al poco de su inicio. No obstante, los que no podrán estar serán Jesulito, quien había sido incluido en la convocatoria aunque finalmente no viaja por lesión, y Lucas Perin, quien seguirá siendo baja debido a una contusión ocular, tal y como informó el propio club. Este hecho ha propiciado la entrada en la convocatoria de Nano, jugador del filial cordobesista.

❌ @jesulito6futsa1 no será finalmente de la partida en Son Moix. El gaditano no ha podido viajar al no recuperarse plenamente de sus problemas musculares.#PalmaCordobaPatrimonio #LNFS https://t.co/IYuh01Cf2p — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 14 de octubre de 2022

Así las cosas, además de los futbolistas mencionados, el resto de la lista la componen Fabio, Cristian, Jesús Rodríguez, Lucas Bolo, Saura, Miguelín, Osamanmusa, Ismael y Pulinho, de cara a una contienda que servirá para inaugurar la cuarta jornada de liga en Primera División y que tendrá lugar este mismo viernes a partir de las 20:00.