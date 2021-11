Josan González: "Me voy muy satisfecho con el trabajo de los jugadores"

Tenía que llegar, pero la forma también importa en estos casos por una posible dinámica negativa. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad había comenzado la temporada de manera imparable, siendo uno de los equipos con más forma de toda la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo, toda regularidad se pierde en algún momento, aunque este plantel parecía no querer que esto ocurriera en un plazo corto de tiempo. Tras seis semanas donde no han conocido la derrota, los chicos dirigidos por Josan González pisaban el parqué del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre con la intención de que la ilusión siguiese vigente, aunque finalmente no ha sido así. ElPozo Murcia doblegó a los blanquiverdes tras una primera parte espléndida donde ambos conjuntos se fueron al paso por vestuarios con una distancia de cuatro tantos en el electrónico. Por ello, el técnico cordobés, una vez finalizado el encuentro, explicó que está contento por la actitud de sus jugadores a pesar del resultado.

Primeramente, el preparador pontano ha querido recalcar la labor que sus chicos han realizado desde el principio en un duro choque ante ElPozo Murcia. "Yo me voy muy satisfecho con el trabajo de los jugadores. Claramente tenemos que apuntar y saber qué ha pasado en ese inicio de partido donde no hemos entrado con la conexión y la intensidad que requiere un partido de la Primera División contra un equipo que te penaliza cada vez que se acerca. Todo eso hace que se complique. Pedimos el tiempo muerto y otra vez encajamos dos goles. Se pone muy cuesta arriba, pero el equipo había generado las situaciones suficientes para meterse en el encuentro", añade un Josan que apunta a que han logrado una meta que se propusieron durante el descanso. "Después nos hemos puesto el micro objetivo de ganar el segundo tiempo, lo hemos conseguido y más que el ganar o perder nos tiene que servir de aprendizaje. Claramente el fútbol es la vida y a veces no te salen las cosas. Han habido dos balones que se estrellan en la madera y no entran, y cuando metemos el gol he pensado lo injusto que sería irnos de este partido sin marcar".

Por otro lado, el técnico cordobés subraya que su plantel ha demostrado nuevamente una actitud muy positiva. "En el primer tiempo, a pesar de encajar los cuatro goles, hemos tenido siete ocasiones peligrosas de gol. El equipo ha dado un paso al frente a nivel grupal porque cuando peor han ido las cosas, más han arrimado el hombro. En muchos momentos el juego ha sido muy fluido, generando muchas ocasiones. El portero jugador ha salido muy bien, metiendo un gol y sin encajar", asevera un entrenador que valora el choque de un jugador en concreto. "Creo que hoy, como el día de Palma que la buena noticia fue ese gol de Ismael, la buena noticia ha sido el gran partido que ha hecho Lucas Perin, que es un jugador que tiene muchísimo talento, que aporta mucho al grupo y en el día a día. Cuando peor estaba el equipo, ha revolucionado todo, ha dado un paso al frente y muy contento en ese sentido. Felicitar al equipo por el esfuerzo y por tener una idea clara", culmina.