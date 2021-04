Josan González: "Lo importante para nosotros es el día a día"

Vuelta a la competición después de un nuevo partido aplazado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no está teniendo la suerte necesaria para conseguir el ritmo competitivo óptimo. La Covid-19 ha hecho que el deporte nacional cambie por completo y el club blanquiverde ha visto cómo nueve de sus encuentros se han suspendido por esta causa -sin tener ni un solo positivo relevante la entidad dirigida por José García Román-. Aun así, la plantilla de Josan González vuelve este fin de semana al campeonato regular, visitando a uno de los equipos más en forma de Primera División. El Fútbol Emotion Zaragoza recibe a un conjunto califal que intentará dar la sorpresa el próximo domingo. Para ello, el técnico pontano, en su paso por sala de prensa, ha admitido que este encuentro será de un alto nivel, pero que sus chicos están preparados para este reto. "Lo importante para nosotros es el día a día, explica.

Con respecto a los partidos suspendidos, el técnico Josan González afirma que no sorprende a nadie esta casuística y que la situación sanitaria está para adaptarse, venga lo que venga. "Son ya nueve y si no nos hemos acostumbrado es porque no hemos querido. Resignamiento y ya está. Las cosas vienen como vienen y tenemos que cogerlas. No podemos darle las vueltas a unas cosas que no podemos hacer nada para que no suceda", explica un entrenador cordobés que admite que la planificación en sí no permuta, pero la línea ascendente del equipo se ha visto parada en seco. "Lo que nos rompe es el ritmo competitivo. Hemos tenido un ritmo de competición que nos ha ayudado a sumar muchos puntos y ahora otra vez nos paran. Lógicamente nos aleja de ese ritmo, pero nada que no esté pasando a la mayoría de los equipos de la liga. Tenemos que intentar compensarlo con el trabajo de Juanda en pista y ya está", admite.

Por otro lado, la calculadora blanquiverde está echando humo nuevamente. Las cuentas para la salvación son las que son, pero Josan advierte de que para conseguir la permanencia, el equipo debe ir paso a paso, sin entrar en lo que puede suceder la próxima semana. "Lo más importante para este partido es no dejarnos llevar por las cuentas ni por arriba ni por abajo. Tenemos que ser conscientes de que lo importante para nosotros es el proceso presente, es decir, el día a día. El final de la temporada nos pondrá donde tengamos que estar. En eso tenemos que estar focalizados", apunta un pontano que ve a Fútbol Emotion Zaragoza como un plantel que aspirará a objetivos ambiciosos al finalizar la campaña regular. "Zaragoza es un equipo que se metió en Copa de España en una temporada tan complicada con tantísimos equipos con proyectos importantes. Ahí está peleando muy cerquita por el play off, con unos fichajes muy interesantes y cuajando una temporada muy regular. A pesar de las dos derrotas, es un equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles", culmina.