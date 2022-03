Josan González: “Queremos siempre más”

El sueño acabó siendo una auténtica pesadilla. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encaraba la jornada del miércoles con la oportunidad de clasificarse tanto para la Final Four de la Copa del Rey como para la próxima edición de la Copa de España, aunque finalmente no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Por un lado, el cuadro blanquiverde dependía de sí mismo para llegar a dicha fase final del torneo copero, pero antes tenía que eliminar al Industrias Santa Coloma en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Sin embargo, el choque se saldó con victoria favorable para el conjunto catalán y los chicos dirigidos por Josan González vieron como su sueño acababa siendo frustrado. Por su parte y una vez terminada la eliminatoria, el técnico cordobés se mostró satisfecho con el trabajo que los suyos habían desplegado sobre el parqué califal.

Primeramente, Josan González destaca el crecimiento que ha tenido el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y él a título personal, ya que "hace tres o cuatro meses" estaban "luchando por la permanencia en el último partido de la liga". "Ahora nos hemos encontrado en dos partidos donde nos hemos jugado el todo o nada. Nos ha faltado un poquito saber gestionar ciertos momentos. Yo principalmente, como director de orquesta, soy el principal responsable de no haber mantenido ese plan de partido que nos ha ido tan bien en otros momentos y no ser capaces de quizás ser nosotros mismos por momentos".

Mientras tanto, el técnico blanquiverde ha analizado un encuentro que ha tenido una gran cantidad de tantos, aunque podían haber sido más merced a la multitud de acercamientos que ha gozado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. "Después de un arranque un poco dubitativo y un par de goles un poco extraños, somos capaces de remontar en pocos minutos y de tener luego tres o cuatro ocasiones para irnos en el marcador. Después nos han ido empatando en jugadas extrañas y no hemos sabido irnos del marcador. Empieza el segundo tiempo, tenemos varias ocasiones clarísimas y nuevamente se ponen por delante en el marcador, obligándonos a volver a remar".

Por otro lado, el preparador natural de Puente Genil se muestra seguro de que su equipo "se va a reponer" para luchar "por sus objetivos". "Yo me voy satisfecho de los jugadores y de volver a ver un ambiente así en Vista Alegre. Felicitar al Santa Coloma porque ha hecho su partido y a nosotros nos toca levantarnos porque el sábado nos toca un nuevo partido y no podemos despistarnos. Esperamos que este equipo haya llegado para quedarse y disputar este tipo de partidos. No nos tenemos que quedar con que estos partidos eran inimaginables. Tenemos que ser optimistas y queremos siempre más", culmina.