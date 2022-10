Josan González hace hincapié en la “responsabilidad” compartida

Otra oportunidad para recomponerse. Toca dejar atrás lo pasado, sin olvidarlo, pero sin excederse en las lamentaciones. Es de sobra conocido el delicado momento que atraviesa el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que está sufriendo mucho en el arranque liguero de Primera División, donde cierra la tabla clasificatoria al no haber conocido aún el triunfo. El desafío no es otro que dejar atrás lo antes posible esa mala dinámica, y la siguiente oportunidad se presenta este mismo viernes con su visita al Xota FS, un adversario directo para los blanquiverdes, pues también se sitúa en puestos de descenso y es el otro conjunto que tampoco ha podio aún sumar de tres. En este sentido, Josan González ha resaltado que será “un partido muy complicado”, al ser “fuera de casa” y “contra un equipo con mucha historia, con mucha solera, con un grandísimo entrenador y con muchos jugadores de talento”, pero que “no están en su mejor momento y, al igual que nosotros, aún no ha conseguido su primera victoria”.

Por tanto, el plantel cordobesista deberá ser consciente de la “responsabilidad” que tiene “con el club, con la afición”, en base a “esos objetivos que nos marcamos a principios de temporada y de los que estamos lejos”, ha subrayado el técnico pontano, quien reconoce que “la única manera de acercarnos a metas importantes es centrarnos en el proceso, estar tranquilos, seguir el camino preparado y estar concentrados”.

Y es que “será importante tener la tranquilidad y el reto de afrontar esta presión que tenemos para ayudarnos a ser mejores”, ha insistido el preparador cordobés, quien ha hecho hincapié precisamente en ese aspecto, ya que “todos los que nos dedicamos al deporte queremos momentos de presión y ahora lo tenemos y eso es importantísimo”.