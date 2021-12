Josan González: "Hemos sido el equipo que queremos ser"

A pesar de la derrota, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sale reforzado de tierras catalanas. El cuadro blanquiverde compitió de tú a tú en uno de los pabellones más complicados del mundo y ante un equipo que estará luchando por todas las competiciones que dispute a lo largo de la temporada regular. Aun así, el conjunto califal no ha tenido dudas ni ha dado un paso atrás por la presión y ha llevado al límite al Barcelona en el Palau Blaugrana. Gracias a esto, el plantel dirigido por Josan González consolida las sensaciones conseguidas esta misma semana en la jornada intersemanal cuando recibió y venció en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre al Fútbol Emotion Zaragoza, aunque aún queda camino por recorrer. Por su parte, el técnico cordobés, una vez terminado el choque, ha valorado el trabajo que ha realizado su escuadra y ha explicado que sus jugadores han demostrado este nivel, por lo que toca "trabajar" para mantenerlo "durante todos los encuentros".

Primeramente, Josan González ha afirmado que "hay muchas maneras de perder", pero que su equipo ha caído "con muchísima dignidad". "Hemos cumplido todos los objetivos que nos hemos propuesto para este partido. Hemos pedido varias cosas a los chicos durante las charlas y se han ido cumpliendo. Es verdad que quizás hemos empezado un poco mal con respecto a cómo hemos empezado los anteriores partidos. A pesar de ir ganando a los dos minutos con ese gol de Shimizu, nos han originado un gol con una acción muy rara. A partir de ahí nos hemos rehecho y hemos sido el equipo que queremos ser. Hemos sido muy agresivos y hemos dominado durante parte del partido. Después también hemos sido capaces de que no nos afecte su presión. Ha sido mérito nuestro porque los jugadores han entendido lo que el partido requería", apunta.

Por otro lado, el técnico pontano se muestra con un sabor agridulce ya que se va con la sensación de que se podía haber sacado "algún que otro punto" porque han hecho un "grandísimo partido" y han encajado goles que en "situaciones normales" no suelen encajar. "Me voy muy satisfecho, con la cabeza muy alta. Los jugadores han cumplido el objetivo de salir de aquí siendo aún más equipo y una vez más desde lo colectivo hemos plantado cara al rival más poderoso de la competición y en su campo. Hemos silenciado al Palau Blaugrana porque sabían que en cualquier momento podíamos pegar un zarpazo. Hemos estado muy bien en defensa y en el primer tiempo hemos tenido dos ocasiones para irnos al descanso por delante", añade un Josan González que recalca el trabajo de sus chicos y vuelve a remarcar el esfuerzo que hace la afición incluso lejos del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. "Estos jugadores han demostrado una vez más que tienen este nivel. Ahora toca un par de días de descanso y a partir de la semana que viene toca otra vez construir todo para demostrar este nivel en todos los partidos". "No me quería ir sin dar las gracias a nuestra afición. Ha estado la peña Sangre Blanquiverde que ha hecho más ruido que la grada de animación blaugrana. Han estado animando durante todo el partido y nos sentimos muy queridos. Que no dude nadie de que vamos a morir en la pista", culmina.