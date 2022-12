Josan González: “Somos un equipo que siempre quiere ser mejor”

Un nuevo encuentro crucial para sus intereses y más aún viendo el resultado ocurrido el pasado sábado. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad consiguió la regularidad en los resultados que tanto ansiaba en el primer tramo de Liga y parecía un serio candidato para acceder a la próxima edición de la Copa de España. Sin embargo, aún tiene que demostrar su candidatura tras la derrota del anterior fin de semana en Antequera. Esta vez, el cuadro dirigido por Josan González volverá al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre para enfrentarse a un Levante UD que llega también con urgencias. Por su parte, el técnico pontano ha explicado que lo sucedido en tierras malagueñas es cosa del “pasado”.

Levante UD, otro histórico en horas bajas

Una situación en la tabla clasificatoria que no gusta a nadie y más aún cuando la igualdad es notoria. Por eso, el entrenador cordobés ha afirmado que es normal que la derrota del pasado fin de semana te pueda dejar “una sensación de negatividad”, pero ha apuntado que son “conscientes” de que, al final, ganando un encuentro más “estás en la zona noble”. “Más allá de eso, nos visita un equipo que por jugadores, calidad de entrenador e historia en Primera División, están en una posición que no les corresponde y estoy seguro de que saldrán de ahí. Nosotros por nuestra parte tenemos que hacer que no sea aquí en Córdoba”.

Por otro lado, Josan González ha admitido que lo ocurrido en Antequera “es pasado” y tiene el objetivo de que, independientemente de ganar o perder, “siempre se puede mejorar”. “Estamos preparándonos con una mentalidad que, independientemente del marcador, ser un equipo que siempre quiere ser mejor. También somos conscientes de que somos un equipo que cuando ponemos todos la mesa para ayudar al equipo, somos mejores y ese es el camino que queremos seguir desde el martes. Quería agradecer la afición que se desplazó a Antequera y animar a todo el mundo a que mañana martes nos estén acompañando porque son muy necesarios para nosotros”, ha culminado.