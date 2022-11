Ismael López pone la rabia en una jornada amarga

Un dulce, por pequeño que sea, no le amarga a nadie. Aunque en este caso sea solo anecdótico y para dejar patente que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue teniendo talento individual de verdadera élite en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El conjunto blanquiverde no pudo prolongar en esta jornada su dinámica positiva iniciada la semana anterior ante Xota FS. Los de Josan González volvieron a ceder en su vuelta a Vista Alegre ante un potente Jimbee Cartagena que dominó el encuentro durante su mayor parte. Eso sí, no faltó lucha y entrega en el equipo califa, que de nuevo se lo dejó todo sobre la vista, aunque volvió a irse de vacío ante su gente. Una derrota más que, unida al resto de resultados, vuelven a dejar a la entidad de José García Román en el pozo de la máxima categoría.

El Córdoba Patrimonio languidece en su defensa

En efecto, los grandes contratiempos llegaron por las victorias de los dos equipos navarros, que dan el salto y adelantan a los cordobeses en la tabla, lo cual les vuelve a situar en la última posición. No obstante, en el polo opuesto a esto se encuentra que el equipo ha vuelto a ser reconocido entre los mejores de la semana. En concreto, el premiado ha sido Ismael López, quien fue una de las figuras más destacadas del Córdoba Patrimonio en el duelo frente a los murcianos. El pívot prieguense se mostró muy activo durante todo el choque y logró, incluso, ver puerta.

Un tanto que sirvió para recortar distancias y que dio esperanzas a la afición de Vista Alegre a falta de poco más de siete minutos. De este modo, la Liga Nacional de Fútbol Sala ha destacado el tanto del cordobés como uno de los mejores. El mismo llegó, como se ha dicho, en el 33' de partido y sirvió para establecer el 1-3. Una jugada en la que Ismael recibió por parte de Miguelín, se la colocó a su izquierda y con la zurda sacó un testarazo imparable para Chemi.

De este modo, el del jugador del Córdoba Patrimonio se coloca como el quinto mejor de la semana, en un top en el que también figuran los goles de Lucao (Jimbee Cartagena), Taynan (ElPozo Murcia), Rafa Usín (Levante UD) y Marlon (Palma Futsal).