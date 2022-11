El Córdoba Patrimonio languidece en su defensa

Entraba en escena, de nuevo, una jornada más de la Liga Nacional de Fútbol Sala, otra vez con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad como encargado de inaugurarla. Pero ahora en Vista Alegre y con la ilusión y el optimismo renovados tras su primera victoria. Fue así como saltaron al parqué los pupilos de Josan González ante un potente Jimbee Cartagena que hizo daño en el punto más débil de los cordobeses. Otros tres tantos en contra y en un busca de una remontada muy difícil de conseguir. Lo intentaron los blanquiverdes, pero no hubo manera de neutralizar la diferencia.

El duelo comenzó con igualdad entre ambos contendientes. Más conectados en ataque los visitantes, eso sí, ya que sumaron pronto sus primeros golpeos con peligro sobre la portería de Fabio. Sin embargo, los blanquiverdes ya habían conseguido, al menos, evitar esos despistes de inicio que les habían costado goles en más de una ocasión. De este modo, la primera oportunidad para los califas llegó sobre el cinco de juego, y mediante un potente chut de Lucas Bolo de falta directa, el cual detuvo Chemi con dificultades. Con todo, la más clara iba a llevar la firma de los de Duda, que a los ocho minutos hilvanaron una contra con superioridad tras aprovechar un error en la salida de los cordobeses y, en una pared entre Rocha y Jesús, con Fabio ya vencido, fue Jesulito el que salvó el gol milagrosamente al estirarse sobre el parqué.

Vista Alegre se engrandecía con cada buena acción de los suyos, y el partido iba caldeándose poco a poco. Había hambre de gol en ambos bandos. Así, hasta el diez duró la efectividad defensiva local, ya que una buena acción ensayada de los visitantes generó otra contra de dos jugadores frente a Fabio, y ahora el arquero no pudo hacer nada ante el remate de Juanan, que a placer puso el 0-1.

Poco después sería Jesús Rodríguez el que iba a acariciar el empate, en un buen robo de Lucas Bolo que generó la contra del capitán quien, sin embargo, no estuvo acertado en el mano a mano con el portero. Fueron mejorando los blanquiverdes con el paso de los minutos y, de hecho, la intensidad de los de Josan tuvo que ser detenida, en más de una ocasión, de forma brusca por los rojillos. Eso iba a generar problemas de faltas. Es más, a falta de poco más de un minuto llegó la sexta. No obstante, la fortuna no se iba alinear en esta ocasión con Saura, que envió fuera el disparo desde el doble-penalti. Y así, con 0-1 y todo abierto, desfilaron los dos equipos camino de vestuarios.

Con otro aire saltó de nuevo al parqué un Córdoba Patrimonio renovado y con el plan de ser ahora el que ofreciera más a través de la posesión. Una intención que salió bien durante los primeros minutos, aunque no tardó mucho el Jimbee Cartagena en volver a mostrar su potencial ofensivo. En concreto lo hizo Lucao, quien está también peleando por el pichichi de la categoría, el que en una acción individual se sacó un zapatazo por banda que se fue directo a las mallas cordobesas. Y la herida se hacía más grande.

Por si no fuera suficiente, el gol dio lugar a los peores minutos del Córdoba Patrimonio, ahora en una fase completa de dudas y en la que, incluso, iba a llegar el tercero, en una acción de mala fortuna en la que el balón lo introdujo Jesulito en propia puerta. Fue entonces cuando el duelo acabó de calentarse por completo, en un tramo en el que se sucedieron infinidad de acciones que superaban con creces lo legal, y derivó, así, en un amplio reparto de cartulinas amarillas.

De una de esas acabó expulsado el cartagenero Mellado, por lo que se avecinaba un periodo de superioridad numérica del Córdoba Patrimonio. Y ahí llegó la primera llama de la esperanza local, ya que un zurdazo de Ismael se iba a colar directamente en la portería rojilla. Nueve minutos y Vista Alegre era entonces una verdadera olla a presión. Además, a falta de cinco para el desenlace, Josan puso en escena el portero-jugador. En busca de una heroicidad. Otra vez.

Hubo intentos. De todas las formas y desde casi todas posiciones, siendo el pívot prieguense el más incisivo en esa faceta. Pero el que más cerca lo tuvo fue Jesulito en un robo cerca de la portería visitante, pero de nuevo se encontró con el cuerpo de Chemi. Y es que remontar cada semana una diferencia tan amplia resulta realmente complicado. Habrá que seguir confiando. Lucha y entrega no va a faltar.