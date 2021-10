Ismael: "Arrancar con esta pretemporada me transmite mucha confianza"

Finaliza la ronda de presentaciones del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y lo hace con el que ha sido uno de los protagonistas de la pretemporada. Ismael López vuelve a la que fue su casa en calidad de cedido por parte de ElPozo Murcia, equipo en el que conoció a Josan González. El técnico, según ha afirmado el propio Ismael, jugó un papel fundamental para su vuelta, puesto que se conocían del filial charcutero, y en una primera llamada le convenció. “Me dijo que contaba conmigo, que iba a haber un equipo competitivo y ni me lo pensé. También por la oportunidad de volver a casa y estar cerca de mi familia”, reconoció el pívot, que también se ha mostrado con ganas de comenzar la competición para ver cuál es el techo de este Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Sobre su vuelta a Vista Alegre, Ismael ha reconocido que es “un orgullo para todo cordobés llevar la camiseta blanquiverde”, una elástica que parece haberle sentado de fábula al 24. Uno de los máximos goleadores de toda la pretemporada, que sin duda dejará más de una duda a Josan sobre quién debe partir de inicio y quién como rotación. “Para nuestra posición lo más importante es meter goles, y estoy teniendo suerte”, además de otorgarle “mucha confianza de cara a la competición”. Compartirá puesto con dos de los grandes nombres del Córdoba Patrimonio: Saura y Shimizu. “Intento aprender todos los días de ellos, intento ser todos los días un poco mejor. Lo que me fijo en ellos y lo que me dice el entrenador me sirve para mejorar cada día”, ha subrayado, halagando a sus compañeros de posición.

También hubo tiempo de recordar su anterior paso por el conjunto blanquiverde, etapa que recuerda con mucho cariño puesto que fue una temporada en la que el Córdoba luchó por el ascenso a la Primera División. “De ese vestuario me llevé grandísimos amigos como Jesús, los hermanos Leal, Koseky… Y estoy muy contento de volver a poder jugar con ellos, y sobre todo, quiero mandar un fuerte recuerdo a los que ya no están ya que, gracias a ellos, el club está ahora mismo donde está”, recordó el pívot.

Por último, también se refirió al próximo encuentro de los blanquiverdes, que supondrá el pistoletazo de salida a la temporada regular. En frente estará el Jimbee Cartagena, en un encuentro que Ismael ha calificado como “complicado” ya que “es difícil sacar puntos de allí”. Sin embargo, tras una buena pretemporada, en la que se han ido puliendo los fallos, el pívot se ha mostrado confiado, afirmando que “si hacemos las cosas bien y seguimos los consejos del míster, sacaremos algo bueno de allí”.

Tras Ismael, también compareció ante los medios el presidente de la entidad, José García Román, que se mostró “encantado de que vuelva a casa” y deseó que “ojalá pueda formar parte de esta familia muchos años más” a pesar de que el fichaje se trate de una cesión. El mandatario se refirió a la campaña de abonos, después de que el club lanzase por redes sociales un último recordatorio para alentar a los aficionados a que se afiliaran al sentimiento blanquiverde. La cifra aún queda lejos de las estimaciones realizadas desde la directiva, por lo que se empiezan a buscar las causas. “Hay diferentes factores, y quizás uno es que nos hayamos equivocado en algo”, ha reconocido el presidente, aunque también se ha mostrado moderadamente optimista de cara al cierre de la campaña. “Estoy seguro de que entre esta semana y la que viene se revitalizará, aunque parece difícil llegar a la cifra que estimamos. Cuando la temporada vaya avanzando, si conseguimos llevar el espectáculo que queremos a Vista Alegre, la gente se irá uniendo”, ha recalcado.

El partido inaugural de la temporada sirvió para poner punto final a la comparecencia. Siguiendo la línea de lo afirmado por Ismael, Román ha recordado que “en Primera División no hay rival fácil”, con un Jimbee Cartagena que “ha tenido cuatro internacionales con España”. “Hemos hecho un gran equipo, pero hay ocho o nueve equipos con un nivel económico muy superior”, ha asegurado el dirigente, antes de concluir expresando su deseo de “conseguir grandes cosas cuando empiece a rodar el balón”.