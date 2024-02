García Román cita a los aficionados del Córdoba Patrimonio para escuchar “ideas o quejas” sobre el club

La situación actual del Córdoba Patrimonio de la Humanidad pasa por uno de sus puntos más delicados de la temporada. El cuadro blanquiverde no ha comenzado con buen pie el 2024 y acumula una racha negativa en la que tan solo ha sumado un triunfo en los seis últimos compromisos, una dinámica que ya ha levantado las alarmas en la entidad. De hecho, el plantel de Josan González ha perdido buena parte del colchón de puntos que tenía con respecto al descenso. Es más, hace no mucho, la distancia en ese sentido era de once puntos y se miraba con optimismo la pelea por uno de los ocho primeros puestos de la tabla. Una situación que ya ha quedado totalmente disipada, teniendo en cuenta que las dos últimas derrotas, unidas a que los conjuntos de abajo están apretando, han hecho que el margen con la permanencia sea cada vez más estrecho.

En efecto, a día de hoy, el conjunto cordobesista se sitúa en la undécima posición con 21 puntos, solo cuatro de ventaja sobre el Noia Portus Apostoli, que es décimo quinto con 17, ocupando por tanto la primera plaza de caída a la Segunda División. Es más, el Alzira, que ganó a los cordobeses hace tan solo una semana, se ha reenganchado a la pelea con cuatro duelos consecutivos sin perder y ya dispone de 16 puntos en su casillero. Todo ello ha generado una ola de incertidumbre actual en la plantilla. El cuerpo técnico y los jugadores, según han reiterado en sus manifestaciones públicas recientes, están confiados en la capacidad del equipo, aunque es innegable que el momento de forma es delicado y entrar en una racha negativa a estas alturas de curso podría ser casi definitivo.

Por ello, y a raíz del nerviosismo general presente en la afición, el presidente José García Román ha querido convocar a sus seguidores para una puesta en común. El dirigente ha citado a cualquier abonado o seguidor del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para que, si tienen alguna “propuesta, idea o queja” sobre la entidad, los anima a que “me la comuniquéis personalmente el próximo jueves 29 de febrero en la sede del club, sita en la calle José María Martorell, número 30, en horario de 17:30 a 20:30.