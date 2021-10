Fe y ambición

Soñar despiertos. Tras una temporada donde ya pudo dar un paso hacia el frente en busca de consolidarse en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad volvía al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre por primera vez en esta campaña regular y los aficionados retornaban a su sitio después de que la Covid-19 fuese a menos en cuanto a incidencia se refiere. Por ello, los de Josan González salieron a la pista califa con una intensidad relevante, sabiendo que la pandemia quitó esta posibilidad de jugar ante su gente y con ambiente de Primera División. Mientras tanto, el Palma Futsal llegaba a la capital andaluza con la intención de refrendar las sensaciones positivas logradas durante la primera cita liguera, aunque las cosas no iban a ser tan fáciles como ellos pensaban en un primer momento.

Un encuentro que, a pesar de ser inferior en cuanto a equipo se refiere, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad arrancó con unas ganas tremendas. Alentados por la vuelta de gran parte del público, los de Josan González pisaron el parqué de Vista Alegre con una intensidad impresionante. Tanto fue así que un robo de Zequi propició que Jesulito tuviese el primer disparo franco de la contienda aunque Fabio finalmente despejó con algún que otro problema. Aun así, la calidad del Palma Futsal era tal que desarticuló la presión blanquiverde en tres pases, dejando para que Mancuso marcase el primero a placer. Sin embargo, este duro traspié no desanimó ni a los jugadores ni a un público que estaba disfrutando con la puesta en escena local hasta tal punto de que Viana, Miguelín y Pablo del Moral tuvieron en sus botas numerosas ocasiones para imponer las tablas al electrónico del feudo califal.

Nadie se quería perder la vuelta a Vista Alegre del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Nadie. A pesar de la cantidad baja de abonados, muchos fueron los fieles que se congregaron en la pista califa, incluso Koki retornó a la actividad deportiva tras ver que no podía acceder a los partidos del Córdoba por normativa Covid-19. Gracias a este ambiente, los blanquiverdes se contagiaron, sabiendo que era difícil darle la vuelta al partido, aunque sí que era posible. De hecho, Shimizu y Zequi estuvieron a punto de empatar la contienda, pero sendos disparos fueron repelidos por la portería balear. Gracias a esta tendencia, era cuestión de minutos que las tablas mandasen en el electrónico cordobés y así fue. Cristian puso un balón largo al que Ismael remató, cambiando así la dirección y haciendo dudar a un Fabio que no pudo evitar el primer tanto califa de la mañana.

El ambiente prepandemia estaba aquí. El fútbol sala echaba de menos a sus seguidores y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad lo notaba muchísimo. De hecho, Vista Alegre parecía una auténtica caldera y el Palma Futsal comenzó a calentarse. La confianza tras la primera jornada lograda ante el FC Barcelona se había esfumado y había caído en la trampa de un conjunto blanquiverde que se estaba mostrando más sólido durante la primera mitad. Sin embargo, la tónica cambió en la segunda, con un cuadro visitante que se calmó y tuvo mucho más templanza a la hora de realizar la presión. Gracias a esto, Raúl Campos aprovechó una pérdida de Pablo del Moral y subió el segundo al electrónico de la pista califa. Aun así y como era de esperar, los de Josan González no dieron un paso hacia atrás y fueron nuevamente a por un empate que rozó Caio César con la punta de su bota, pero su disparo se marchó rozando la portería.

Aunque no entraba. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad lo intentaba con todo, pero el balón no decidía tocar la red de la portería defendida por Fabio hasta que los blanquiverdes consiguieron un hueco que lo aprovecharon a la perfección. Zequi hizo una pared en área contraria con Cario César y el gaditano impuso nuevamente las tablas en una contienda muy igualada. De hecho, la tónica era bien distinta a la de los primeros instantes de la segunda mitad, ya que los de Josan González dominaban a su antojo al Palma Futsal hasta tal punto de que Ricardo puso por delante a los califas en un disparo que el guardameta visitante no acertó a blocar. Y este, unido al de Pablo del Moral en la recta final sí que fueron los definitivos. El cuadro local supo sufrir en los últimos minutos y venció al líder en su propia pista. Soñar despiertos porque fue posible.