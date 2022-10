Un derbi andaluz para recuperar sensaciones

Un encuentro que se está convirtiendo en un auténtico clásico en el fútbol sala andaluz desde que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegó a la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. La entidad blanquiverde recibe al Jaén Paraíso Interior en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre en busca de sumar los primeros puntos de la temporada tras encajar una dura derrota frente a Noia y la esperada ante el FC Barcelona. Aun así, el cuadro dirigido por Josan González tratará de volver a la senda de la victoria lo antes posible en un partido donde, una vez más, los errores se pagarán muy caro y este equipo intentará estar cerca de la perfección para regalar el primer triunfo de la temporada a su afición.

Un reformado Jaén Paraíso Interior visita Vista Alegre

En efecto. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve a Vista Alegre tras el duro varapalo sufrido durante la primera jornada ante el Noia. El cuadro blanquiverde quiere cosechar sensaciones positivas para comenzar a sumar los primeros puntos del campeonato, pero los problemas no han tardado en llegar. El técnico Josan González no tendrá a su disposición para el encuentro frente al Jaén Paraíso Interior a Zequi, que sigue recuperándose de su fractura en uno de sus dedos del pie derecho; Lucas Perin, que ha sufrido una contusión en su ojo derecho; y a Jesulito, con una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha.

Mientras tanto, el entrenador pontano compareció ante los medios de comunicación en la previa frente al conjunto jienense y dejó claro lo que necesita su equipo para conseguir la victoria este sábado. “Hay que seguir buscando la manera de ser excelentes. Sabemos que si queremos hacer algo importante el sábado y conseguir los tres puntos, a lo que aspiramos y estamos trabajando, tenemos que hacer algo fuera de lo común, algo que nos ayude con los detalles y con la excelencia que estoy pidiendo siempre. Estamos preparados para competir y esperamos que el factor Vista Alegre nos ayude a conseguir los primeros puntos de la temporada”, explica.

Por su parte, el Jaén Paraíso Interior ha decidido nuevamente reformar el vestuario esta temporada, dando salida a Pablo, Carlitos, Dani Martín, Antonio Pérez, Felipe Mancha, Mithyue, Jorge Santos, Bruno Petry y Bingyoba, mientras que ha logrado las incorporaciones de Espíndola, Mati Rosa, Taborda, Chino, Gerardo Menzeguez, Nem y Renato, a la par que ha conseguido la renovación de Álex González.

A pesar de todos estos movimientos, la temporada no comenzó de la mejor manera para este club. El Jaén Paraíso Interior tenía que debutar en una nueva campaña en Primera División visitando al Inter Movistar y, a pesar de ponerse cuatro tantos abajo, el conjunto andaluz acabó sucumbiendo en territorio madrileño por solo dos goles de diferencia. En cambio, el Olivo Arena entraba en escena para la segunda jornada regular y el Industrias Santa Coloma fue el rival propicio, no fácil eso sí, para conseguir la primera victoria y cosechar las sensaciones positivas necesarias para encarar la visita a Vista Alegre este mismo sábado. Aun así, no lo tendrá fácil, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tratará de conseguir los primeros puntos de la temporada ante su público.