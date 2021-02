Hora de volver a la pista para el Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba Cajasur vuelve a escena el sábado a partir de las 19:00 y lo hará en la pista del Sporting Garrovilla, rival ante el que tratará de mantener la buena racha de resultados de las últimas temporadas. No en vano, ha vencido en sus cinco duelos más recientes ante dicho adversario, incluido un inapelable 11-1 de la primera vuelta de la primera fase del presente campeonato.

El cuadro deportivista llega a esta cita tras dos fines de semana de descanso, un aspecto sobre el que el técnico Juanma Cubero asegura que "a nivel de entrenamiento no ha variado nada porque la programación es la que es, tanto si hay partido como si no lo hay”. “Sí es verdad que el competir siempre es el fin que buscamos, el objetivo de todo lo que entrenamos y todo el esfuerzo que hacemos. Dos semanas sin competir esperemos que no nos pasen factura, pero es verdad que si el calendario fuese ya de una segunda fase estaríamos más alerta de cómo poder reaccionar”, añade el preparador cajista. “Tal y como están entrenando mis jugadoras no creo que haya ningún problema para volver a la senda del buen juego y de las victorias y esperemos que estas circunstancias no se produzcan mucho más durante la temporada", concluye en este sentido.

En cuanto al choque aplazado frente al Camoens tras documentar el conjunto ceutí un caso positivo de Covid-19, el entrenador deportivista espera que "en cuanto se pueda recuperar, debería ser obligatorio por parte de la Federación el recuperarlo”. “Esa forma de no jugar o de impedir que se juegue por desplazamientos no lo veo que se deba producir, ¿no? Porque sabemos en qué categoría jugamos y a qué nos tenemos que adaptar”, señala al respecto. Hace referencia el técnico a la posibilidad de que no se disputen los choques atrasados. “Es verdad que las circunstancias impiden un poco jugar todo. Mi opinión sería que deberían retrasar las últimas jornadas y actualizar partidos pero también creo que los equipos deben ponerse las pilas al respecto para poder llevar una competición en condiciones", zanja.

Sobre la cita del sábado ante el conjunto extremeño del Sporting Garrovilla, Juanma Cubero opina que no debe haber exceso de confianza por la situación el rival en la tabla del Grupo III-B de Segunda. “Si nos guiamos por la clasificación, nos dirían que sería obligatorio vencer, pero es un viaje largo, lo cual siempre puede que baje un poco el rendimiento”, advierte. “Sobre todo, tenemos que tratar de ser nosotras y que pase lo que pase no deberíamos pensar en lo que no se ha jugado o en lo que queda por jugarse, sino en hacer nuestro juego, volver a meter la intensidad que estábamos metiendo antes de estos parones y lograr los tres puntos", asevera para terminar.