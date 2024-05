El cordobés Rafa López, campeón de la Copa del Rey de fútbol sala

No todo es drama, no todo es alegría y mucho menos no todo es victoria ni derrota. La vida se compone de subidas y bajadas, donde un tiempo estás en la auténtica cresta de la ola mientras que otras veces te encuentras en un túnel donde ves la salida es muy lejana. Sin embargo, es muy difícil de ver, en el deporte general claro está, que un equipo que haya descendido en la temporada regular desde Primera División consiga levantar el trofeo que le acredita como campeón de la Copa del Rey tras la caída de categoría, pero el Real Betis Futsal lo ha conseguido con un cordobés en el vestuario.

Y es que el cuadro bético no se alzó con la permanencia en la última jornada regular disputada en Primera División. Lo tenía complicado, es cierto, porque no dependía de sí mismo. El Real Betis Futsal debía ganar ante el Alzira -que también se jugaba el descenso, ojo- y esperar que el Ribera Navarra no lo hiciese ante el Palma Futsal. Sin embargo, no pasó ni una cosa ni otra, cayendo el conjunto bético junto al valenciano a Segunda División. Un duro golpe para una sección verdiblanca que no ha conseguido planificar una plantilla que haya cosechado un nivel regular a lo largo de la campaña liguera, pero, en cambio, apenas una semana después tenía una oportunidad para redimirse.

El Real Betis Futsal logró clasificarse a la final four de la Copa del Rey que se diputaba este mismo fin de semana justamente en Sevilla, por lo que el cuadro bético debía dar un paso al frente en cuanto a rendimiento se refiere. De hecho, los verdiblancos lograron vencer en semifinales al Peñíscola y se coló en una final donde esperaba el, a priori, favorito. El Jimbee Cartagena quería levantar el título copero pero no se esperó que el anfitrión plantease un grandísimo partido táctico hasta tal punto de que el campeón se dirimió en una trepidante tanda de penaltis que se llevó el Betis para estallar de júbilo a toda la institución sevillana, incluido un Rafa López que ha sido fundamental a lo largo de la presente temporada.