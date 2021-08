Un aval de 60.000 euros, el escollo del Córdoba Patrimonio

Cierta inquietud rodea el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre desde el jueves. Aunque por ahora la entidad trata de permanecer en calma mientras trabaja para dar con la solución. La razón de la incertidumbre es el requerimiento por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de subsanar errores dentro del procedimiento de inscripción en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). El asunto afecta también al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que atraviesa una situación similar a la de otros cinco clubes de la máxima categoría. Dentro de este panorama, el escollo con que se encuentra el conjunto blanquiverde es un aval de 60.000 euros, complejo para sus capacidades económicas -más aún tras una temporada con muchos menos ingresos por la pandemia de Covid-19-.

Fue el jueves cuando la RFEF publicó una resolución del Juez de Competición acerca del asunto. El órgano precisó en el texto que “se constata la existencia de equipos con defectos en la documentación presentada y/o con falta de documentación requerida” en los trámites de inscripción para competiciones tanto de fútbol como de fútbol sala. Y fue en el segundo apartado, lógicamente, donde apareció el nombre del club presidido por José García Román junto con otros cinco de la considerada mejor liga del mundo. La escuadra califal y sus rivales tienen cinco días hábiles desde la notificación de esta problemática para solventarla. Y en ello está el Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Según ha podido conocer CORDÓPOLIS, es el mencionado aval de 60.000 euros lo que impide hasta la fecha la inscripción formal del club para intervenir en Primera. La cifra es elevada para una entidad con apenas ocho años de historia y que sólo suma dos en la máxima categoría pues la próxima debe ser la tercera. También porque tuvo un importante efecto en sus cuentas la notable reducción de ingresos durante el curso 2020-21 debido a las circunstancias provocadas por la crisis sanitaria de Covid-19. No pudo gozar de una campaña de abonados -sólo lanzó un número limitado de carnés de simpatizante y a un precio bajo-, como tampoco disfrutó de venta de entradas. Las restricciones impidieron en gran parte del campeonato que Vista Alegre pudiera recibir público y cuando sí lo acogía era de forma mínima.

Precisamente por dichos aspectos, así como otros relacionados con la economía y el presupuesto, el club no tiene facilidad para cerrar la garantía que requiere la RFEF. En el aire está también la presencia de Primera de entidades con peso específico en la competición como son ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jimbee Cartagena, de otras dos históricas como el Industrias Santa Coloma y el Ribera Navarra. Y también de un recién ascendido, el Manzanares. Aunque no sobresalieron detalles respecto de qué les falta exactamente a estos equipos para completar su inscripción en la elite. El caso es que existe un trasfondo en este escenario más o menos difícil para cada uno de los conjuntos mencionados. Éste es la división entre la Federación y la LNFS, ya que cada ente reúne a un número determinado de escuadras.

No todos los clubes están adscritos a la RFEF, lo que quiere decir que hay bastantes que sí lo están, así siguen, a la LNFS. En concreto, el reparto deja en 11 las entidades que continúan adheridas a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Las mismas decidieron en su momento, tiempo atrás, no responder al requisito del aval, pero el acuerdo se vio roto como pudo comprobarse en la resolución del Juez de Competición. Sea como fuere, la bola está ahora en el tejado del Córdoba Patrimonio -y en el de los otros cinco conjuntos citados-. Por tal motivo, como es lógico, la directiva del cuadro califal no ceja en su empeño de dar con la cantidad que pretende la Federación aporte en garantía para su participación en la principal división del fútbol sala español. Ahora sólo queda esperar que la institución blanquiverde acabe con la duda y mire, ya sin preocupación y sí con plena ocupación, a la próxima temporada, que afronta con enorme ilusión.