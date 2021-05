LNFS | Radiografía de la jornada (33): máxima tensión

Más interesante no puede presentarse el final. La temporada está a punto de concluir en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y el panorama es espectacular. Apenas existen clubes sin nada en juego, y entre los que están en esa situación más de uno se enfrenta a otros que sí. Por otro lado están los rivales que se miden entre sí por un mismo objetivo. Surge en este punto precisamente el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que llega a la última jornada del campeonato con la permanencia directa en el aire. El conjunto blanquiverde vive un desenlace más complicado de lo que quizá pudiera esperar hace unas semanas debido a su cercanía al play out, que por si fuera poco ocupa un Burela que tiene un aplazado más. Y si la pugna por evitar la plaza de promoción está al rojo vivo, tres cuartos de lo mismo ocurre con el título regular y los dos últimos puestos de play off. Máxima tensión, por tanto, en el cierre del curso.

Apuro final para el Córdoba Patrimonio

Tiene 37 puntos, que no son pocos. Completa una segunda vuelta envidiable, hasta el punto de ser uno de los mejores equipos de la competición en ese período. Pero nada de esto es suficiente. El pobre bagaje del BeSoccer UMA Antequera y O Parrulo Ferrol y la tremenda igualdad habida esta campaña en la mejor liga del mundo provoca que la salvación resulte realmente cara. Cabe recordar, eso sí, que los blanquiverdes ya cumplieron con su principal objetivo: evadirse del descenso directo. Lo cierto es que al equipo dirigido por Josan González le queda por delante un partido de alto voltaje. Su rival, además, también lucha por huir de la promoción -es el Jaén-. Se trata de la más dura consecuencia de la derrota sufrida el pasado martes ante ElPozo Murcia Costa Cálida (1-2). Un resultado que, por cierto, fue injusto por los méritos hechos por cada adversario en el parqué de Vista Alegre. Aunque ya no valen los lamentos, sólo queda rehacerse para solventar el apuro final.

Duro combate por el campeonato regular

Descrita la situación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, muchas otras guardan un especial interés. Con inicio en la zona noble de la tabla, existe un duro combate por el título del campeonato regular. Son dos los conjuntos que optan a ese logro, que en cierto modo tiene valor más allá del simbólico. Más que nada porque supone arrancar el play off por la Liga ante el octavo clasificado, que en teoría es el más asequible. A la fecha definitiva llega en primera posición ElPozo Murcia Costa Cálida gracias no sólo a su triunfo en Vista Alegre sino a una dinámica brillante en los meses más recientes. Y por detrás, a sólo un punto, se sitúa en segunda posición el Palma Futsal de Carlos Barrón, Lolo Urbano Rafa López. Los baleares tienen la oportunidad de hacerse con el liderato en el desenlace: visitan al Burela mientras que el cuadro charcutero recibe a un Inter que va a ser sexto sí o sí.

Todavía por decidir dos plazas de play off

En orden de arriba abajo, intenso se presenta también el final de temporada en lo que al play off se refiere. Porque hasta cuatro clubes optan todavía por dos plazas para la fase por el título. Con ventaja cuenta hoy por hoy el Viña Albali Valdepeñas que ocupa la séptima posición después de golear al Levante (5-2), que le sirvió para aprovechar el tropiezo del Industrias Santa Coloma. La escuadra catalana se ubica ahora justo por debajo del último de los lugares de privilegio: es novena tras perder de manera clara ante el Fútbol Emotion Zaragoza (5-2). Y el conjunto aragonés es precisamente el que toma la delantera respecto de su rival al colocarse octavo. La contienda entre ambos, su resultado más bien, concedió una última oportunidad al Real Betis, que en realidad lo tiene muy difícil. Los sevillanos, por cierto, cedieron el martes ante el Palma Futsal (1-0) y se encuentran décimos, a dos de la entidad maña.

Batalla abierta por huir del play out

Y ya en la parte baja -que es casi media también- realmente atractiva está también la competición por huir del play out. La batalla está muy abierta, tanto que son cuatro los equipos implicados. De la carrera por la supervivencia sale, por apartado favorable, el Ribera Navarra. Si bien el cuadro tudelano está al alcance del Burela, conjunto que en la actualidad ocupa la plaza de promoción, no puede ser adelantado por la totalidad de los equipos que se hallan entre ambos. Así, la lucha queda para los gallegos, que aún tienen un último partido aplazado por disputar. Visitan al descendido BeSoccer UMA Antequera este jueves, cuando también recupera un duelo atrasado Osasuna Magna. La escuadra de Pamplona recibe, por el contrario, al Inter. Los otros dos rivales en la pelea por alcanzar la permanencia directa están también el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en efecto, y el Jaén. Ambos van a protagonizar además un derbi vibrante el próximo domingo en La Salobreja.

El Peñíscola dice adiós a Primera

Sí está todo decidido en las posiciones finales de la tabla. Ocurre después de que el Peñíscola consumara su descenso de categoría. El conjunto castellonense acompaña al BeSoccer UMA Antequera y O Parrulo Ferrol en la caída tras una temporada muy discreta, en la que apenas pudo reaccionar de una dinámica muy negativa. Tal racha se vio acentuada, curiosamente, en Vista Alegre, en un choque que significó el inicio de la remontada del vuelto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los levantinos se despidieron de la mejor liga del mundo al empatar a dos ante el Burela (2-2). Y eso que llegaron a cobrar ventaja en el electrónico. Pero el cuadro gallego volteó y sólo pudieron igualar en los últimos compases.