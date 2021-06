Miguelín y un nuevo paso de ambición

La historia la escriben los valientes, que no los insensatos. Los que apuestan firme por una idea, pero con los pies en el suelo y la cabeza siempre por delante de cada decisión. Como ejemplo claro de esa filosofía deportiva puede utilizarse el nombre del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, club que a día de hoy se ha convertido en la gran referencia deportiva de la ciudad. Por méritos propios. Todo en su historia se ha basado en ir dando pasos hacia adelante. Sin parar. A veces, incluso, daba la sensación de que ese avance se producía más rápido de lo que era necesario. Pero no. La estrategia estaba ya amueblada para afrontar cualquier nuevo desafío. Sin embargo, ese crecimiento exponencial, como es lógico, se ve siempre reducido una vez que se llega a la élite. Ahí las dificultades son enormes, lo cual no quiere decir que la entidad no siga progresando. Pasito a pasito. Pero nunca en pausa. Cada nueva temporada se avecina con un objetivo si cabe más ambicioso.

En efecto, dos permanencias consecutivas han obrado en que el Córdoba Patrimonio se haya asentado ya con los dos pies en firme en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y no es un premio baladí ese de sobrevivir, teniendo en cuenta que ésta última quizá haya sido una de las campañas más complejas de la historia de la competición. Pero no va a quedarse ahí el club blanquiverde, que quiere seguir dando pasos entre los mejores conjuntos del país. Sin duda, por ahí transcurren sus decisiones. La última prueba de ello tiene nombre y apellidos. El fichaje de Miguel Sagayo Martí, conocido deportivamente como Miguelín, es una auténtica declaración de intenciones.

Sin duda, el futbolista mallorquín es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala español. Es innegable que, a sus 36 años, está lejos de su mejor momento físico, después de unas últimas campañas muy duras, con mucha irregularidad en el juego a causa de diversas lesiones. Sin embargo, ha seguido siendo un habitual en las convocatorias de la selección español, lo cual habla de la importancia de su presencia. Un jugador de leyenda que, pese a contar con experiencia en clubes como Son Painya, Andorra, Inca o Manacor, es en ElPozo Murcia donde ha labrado su gran legado deportivo, siendo capitán desde hace años y uno de los futbolistas más importante de la historia reciente del cuadro charcutero.

Asimismo, su historial de títulos habla por sí solo, contando con tres Supercopas de España (2012, 2014, 2016) y dos Copas del Rey (2016 y 2017), además de dos Eurocopas (2012 y 2016) con el combinado nacional. Igualmente, en su carrera logró dos ascensos a Primera División (2007-08 y 2009-10), siendo una vez el máximo goleador de Segunda, una vez elegido mejor jugador de la LNFS y otra mejor ala de la LNFS.

Su presencia en el vestuario a buen seguro será un punto fundamental en el crecimiento del equipo, ya que, gracias a su buena relación con Josan González (actor fundamental en su fichaje), podrá actuar como enlace perfecto entre la pista y el cuerpo técnico. Por si fuera poco, es innegable que su incorporación abre una puerta hasta ahora inalcanzable para la entidad, y esa no es otra que la de las grandes estrellas de la competición. Otra apuesta firme en querer competir con los mejores, y ejemplos hay recientes como los casos de Prieto y Saura, jugadores completamente asentados en Primera. Una influencia de máximo nivel para un club que, desde ahora, ya podría abrir la vía a los grandes nombres. Pero sin perder la esencia que les ha llevado a estar dónde está. Por lo tanto, muchos de los que aparecen en la agenda también tienen sello cordobés. Aun lejos de los grandes presupuestos, la sensatez seguirá siendo la punta de guía. Pero el fichaje de Miguelín es otro paso de ambición.