Zequi: “Aunque lo haya metido yo, el gol es de todo el equipo”

En ocasiones quizá parezca que no está. También sucede en otras que la fortuna no le sonríe cuando lo intenta. Lo cierto es que su presencia en el parqué no suele pasar desapercibido al final. Sobre todo si obtiene premio a su insistencia. Y tal es su grado de persistencia que es el segundo máximo anotador del equipo esta campaña. Desde el viernes con siete tantos al ver puerta de nuevo ante el Peñíscola. Por si fuera poco, su gol esta vez tiene un significado mayor al sentenciar el duelo a favor del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Así es normal que Ezequiel Montero Zequi estuviera más que feliz después del choque con el cuadro castellonense. No en vano, como añadido y en lo que es el apunte más destacado, porque el conjunto blanquiverde abandona la zona de descenso y toma gran ventaja -a largo plazo- sobre su rival.

A dos minutos del final, unos segundos más, apareció el gaditano para marcar el 2-0 definitivo ante el Peñíscola. Dicho resultado tardó en llegar al electrónico del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre pero finalmente se produjo. La diana otorgó calma a los de Josan González y anticipó el éxtasis propio de un triunfo trabajado entre los cerca de 200 aficionados que esta vez pudieron acompañar al cuadro califal. “Ha sido un partido muy duro. Ellos son un equipo muy trabajado”, resaltó el ala después de la contienda. “No venía en una racha buena pero nosotros tampoco. Ha sido un partido de tú a tú, que se podía haber decantado para cualquiera y ha sido para nosotros”, no dudó en admitir el futbolista. Probablemente por esto supo mucho mejor la victoria.

Pero la realidad es que los tres puntos son un balón de oxígeno por otros motivos más relevantes. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad venció por primera vez en lo que va de año, cortó una dinámica de cinco derrotas consecutivas, abandonó la zona de descenso, superó al Peñíscola también en la tabla y además le ganó el gol average. Casi nada. Y de guinda al pastel, el equipo de Josan González aún tiene tres choques por recuperar y dos son ante adversarios directos. “Todavía tenemos dos partidos de nuestra liga. Tenemos que recibir al Antequera en casa y un viaje a Burela, pero estos tres puntos nos sirven para seguir luchando”, comentó Zequi al respecto. “Veníamos de semanas haciendo muy buen trabajo y estoy muy contento por los tres puntos”, prosiguió tras el encuentro.

De remate, el gaditano fue, en efecto, protagonista al anotar su séptimo gol, que esta vez fue un 2-0 esclarecedor. Porque el partido no estaba precisamente decidido. Aun así, el ala optó por repartir el mérito entre todos los miembros de la plantilla. “Llevamos varios días trabajando la defensa de portero jugador. En este caso sabía que iba a ser yo, que el míster ha confiado en mí”, expresó primero sobre la jugada que terminó con su tanto. “Aunque lo haya metido yo, es de todo el equipo. Es de los juveniles, que hoy no han podido estar en pista; de Cordero, que no ha estado convocado, de Antonio (Koseky) y Manu (Leal), que han tenido menos minutos, y de los demás compañeros, que me han ayudado a meterlo”, aseveró después.