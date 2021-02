Josan González: "Es un partido importante pero no es una final"

Tras la vuelta al trabajo esta misma semana, el Córdoba Patrimonio afronta a tan sólo dos días vista una nueva final por conseguir la permanencia en Primera División. El rival será Peñíscola, con quien empató a 3 en el partido de ida y en el que pudo ganar el choque. Un doble penalti fallado por Alberto Saura evitó que los blanquiverde sumaran dos puntos más de los que ya tenían. Precisamente el pívot murciano, en la previa ante los valencianos, tildó de final el encuentro que abrirá la jornada número 22 de la Liga Nacional de Fútbol Sala a las 18:30. En el extremo contrario se encuentra Josan González, que quiso quitar presión a sus jugadores para que puedan desplegar su juego de la mejor manera sobre el parqué de Vista Alegre.

"Es un partido importante pero no es una final porque, si perdemos, no estamos descendidos y, si ganamos, no estamos salvados. Tenemos que tener mucha tranquilidad y las cosas claras. Nos tenemos que olvidar del ganar como fin y centrarnos en el cómo vamos a ganar, en ser mejores cada día, en ceñirnos al plan de partido cuando sea el momento". Así de claro se mostró el entrenador del Córdoba Patrimonio, que sigue confiando en la destreza y el trabajo de sus jugadores. Señaló en la previa del encuentro ante Peñíscola que "la gente está muy bien. Era clave lo que hablábamos en las previas anteriores, de recuperar la confianza independientemente de los resultados y, en mi opinión, el equipo ha dado la cara en los dos duelos (últimos), en unos más acertados de cara a puerta que en otros pero, sobre todo, hemos vuelto a ser nosotros mismos".

Según el entrenador de Puente Genil, se está llevando a cabo en el equipo una "transformación de equipo en mayúsculas, de ser responsables, de querer sacar los partidos adelante y eso se nota en el día a día". Aun así, a pesar de toda la preparación que se pueda estructurar de cara a todos los encuentros que quedan por delante en la competición regular, el futbolista es el que mueve la bola, valga la lógica aplastante. "El 90% de las decisiones de un deportista durante un partido son automáticas, tenemos que acercarnos a eso y nos va a acercar a ser merecedores de esos tres puntos tan importantes para nosotros", explicó. El siguiente tramo de liga para el Córdoba Patrimonio será transcendental para su destino en la máxima categoría, pues se enfrentará al mencionado Peñíscola, a Burela FS y a UMA Antequera. Sin prisa pero sin pausa por sacar puntos.