Saura: "El partido con Peñíscola es a vida o muerte"

Otra vez hay faena en el horizonte. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara una nueva semana con competición, que en las fechas recientes lo cierto es que no es habitual, y ésta tendrá mayor trascendencia si cabe. En efecto, el conjunto de Josan González recibe el viernes (18:30) en Vista Alegre al Peñíscola, en un enfrentamiento directo por la permanencia en Primera. Un choque que se afronta desde un prisma irregular, tras las numerosas cancelaciones recientes. “Es raro lo de no competir semana tras semana”, afirma Alberto Saura, máximo artillero del cuadro blanquiverde y uno de los grandes puntuales del equipo, destacando a su vez que cree que “el equipo está bien, está concentrado, está concienciado de que este viernes es un partido de vida o muerte, o al menos yo me lo tomo así”.

Es innegable que la importancia del compromiso para sus intereses es notoria, teniendo en cuenta que en las próximas semanas deberá medirse también a otros rivales directos como Burela y UMA. Así, el jugador recuerda que “allí empatamos y aquí tenemos que sacar los tres puntos para salir de la zona baja”.

“La clave estará en no traer la ansiedad de casa, tener confianza y fe en el trabajo que hacemos día a día y estoy convencido de que vamos a competirlo y a sacar los tres puntos”, puntualiza el pívot murciano.

En lo que se refiere a su estado de forma, Saura admite que “ha habido partidos malos”, pero “creo que es como todo, que aunque esté marcando goles, si el equipo no gana, para mí no sirven de nada”, ya que “puedes marcar 50 goles pero si no se consigue el objetivo del equipo, tú pasas desapercibido, eres uno más aunque tus números individuales sean buenos”.