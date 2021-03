En dinámica ascendente: el Córdoba Patrimonio mejora sus registros del curso pasado

Con margen de mejora todavía, pero con el paso más que dado. La intención del Córdoba Patrimonio de la Humanidad desde que llegó a la máxima categoría del fútbol sala nacional es conseguir la salvación y consolidarse como un equipo de Primera División. Por ello y tras lograr permanecer en esta división, el equipo directivo realizó una labor profesional a la hora de planificar una plantilla que superaba con creces a la de la anterior temporada. Sin embargo, los resultados y la poca continuidad de partidos no han terminado de acompañar a unos califas que, aun así, están mejorando sus números con respecto a la pasada campaña. Y es que el club dirigido por José García Román cosecha en la actualidad tres puntos más que en su año debutante con los mismos encuentros disputados. Un logro que hace que el equipo comandado por Josan González esté fuera de los puestos de descenso directo a Segunda División.

Y es que las estadísticas reflejan la buena gestión de la entidad blanquiverde en un equipo que hasta hace no mucho tiempo estaba compitiendo en categorías regionales. Gracias a esto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está actualmente en el puesto de play out por no descender a Segunda División, aunque con dos partidos menos que el resto de sus rivales directos. Aun así, el cuadro dirigido por Josan González ya cosecha más puntos que en su año debutante con los mismos encuentros disputados. Un total de 19 puntos con respecto a unos 15 que les permitía al plantel blanquiverde vivir en la permanencia durante su primera campaña en la máxima categoría del fútbol sala español. Por otro lado, la última victoria conseguida ante el Peñíscola (2-0) hace que los califas vuelvan a pelear por mejorar unos números que ya son mejores que los conseguidos en la totalidad del anterior curso.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a pesar de no cuajar una regularidad óptima en los resultados, está cuajando una campaña positiva para conseguir la permanencia en Primera División. Y es que los chicos dirigidos por Josan González ya superan los puntos conseguidos en su primera campaña en la máxima categoría del fútbol sala nacional. El cuadro comandado, en aquel entonces, por Miguel Ángel Martínez Maca logró 17 puntos antes de que la Covid-19 apareciese en la sociedad y obligase a suspender todas las competiciones deportivas a nivel nacional. Por ello, la entidad blanquiverde ya supera a su primer curso en la élite y tiene proyección de conseguir un rendimiento superior debido al potencial que tiene la plantilla, ganando a equipos como Barcelona (3-1) o empatando ante el Palma Futsal (2-2).

Sin embargo, la clasificación actualmente demuestra que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad debe seguir trabajando en busca de una permanencia que estará más cara que en años anteriores. El incremento de plantillas y de las plazas para descender a Segunda División meten mucha presión a los equipos que están abajo y el club blanquiverde es uno de ellos. De hecho, la entidad califal actualmente es décimo quinta clasificada, bien cierto que con dos partidos menos, como mínimo, que sus rivales más directos. Una posición que otorga pelear con un plantel de Segunda División por la permanencia a final de temporada. Aun así, los encuentros aplazados podrían darle mucho oxígeno a los de Josan González que podrían alcanzar incluso la décima plaza, luchando con escuadras como Osasuna Magna, Industrias Santa Coloma o Jaén Paraíso Interior. Un rendimiento que demuestra la capacidad del club, aunque debe seguir peleando.