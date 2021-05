Derbi de alto voltaje

De alto voltaje. Esa es la expresión que mejor podría definir el derbi que enfrentará a Jaén y Córdoba Patrimonio de la Humanidad el próximo domingo en La Salobreja de la capital jienense. Y es que el conjunto que caiga derrotado no acabará muerto, pero sí herido de gravedad. O correrá el riesgo de que así sea ya que podría verse obligado a acudir a un play out que todos quieren evitar. Con las tres posiciones de descenso ya decididas -Peñíscola, BeSoccer UMA Antequera y O Parrulo Ferrol jugarán la próxima temporada en Segunda División-, solo queda saber quien ocupará esa plaza de promoción de permanencia. El Burela, que abandona esa plaza y deja la presión al conjunto blanquiverde, y los propios Jaén y Córdoba Patrimonio luchan por no acabar en ese lugar cuando el domingo acabe la temporada regular.

Y para ello Jaén y Córdoba Patrimonio buscan una victoria para evitar ocupar esa plaza. Incluso podría no haber sido suficiente, pero por fortuna no es así tras el empate ante el BeSoccer UMA Antequera en su último partido aplazado. Por la parte local, el objetivo a principio de temporada era ocupar una plaza entre los ocho primeros para acceder al play off por el título como ya hiciera en las últimas cuatro campañas. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que los pupilos de Daniel Rodríguez no han conseguido engancharse en ningún momento a la parte alta de la tabla. Ahora pelean por un objetivo que no era el fijado pero que se antoja imprescindible conseguir. A pesar de que ya consideran la temporada como un fracaso, evitar el play out sería una buena noticia para dejar atrás esta mala temporada.

El Córdoba Patrimonio, por su parte, está en una situación que seguramente firmaría a principio de temporada pero que, visto lo visto durante su desarrollo, ahora ve con cierto temor. Y es que los chicos de Josan González han cuajado una notable temporada con un gran juego, pero a veces eso no le bastó para sacar puntos. La racha de una victoria -curiosamente ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Levante- en los últimos seis partidos no ha ayudado en absoluto a un cuadro califa que, una vez cumplido su objetivo de evitar las tres plazas de descenso directo, quiere despedir este domingo la temporada a toda costa. De entrada se encuentra en el indeseado play out.

El Jaén es en cierta medida un espejo en el que mirarse para el Córdoba Patrimonio, pues en las últimas temporadas consiguió varias hazañas, como vencer en dos Copas de España o jugar cinco eliminatorias por el título en los últimos seis años. Todo ello cuando esta es su octava temporada en la élite. Datos que engrandecen aún más al equipo amarillo, que ahora no pasa por su mejor momento -no llegó a disputar ni siquiera la Copa de España-. Por su parte, el cuadro de Vista Alegre afronta su segunda temporada en la élite -la primera completa- con la intención de asentarse en la categoría. Por tanto, no hay muchos precedentes entre los dos equipos. En partido oficial solo se han enfrentado tres veces. En la temporada pasada solo se disputó el encuentro de ida, en el que el Jaén se impuso 4-1 en La Salobreja. Ya en esta temporada, el Córdoba Patrimonio logró derrotar al cuadro amarillo en la final de la Copa de Andalucía venciendo en la tanda de penaltis tras el 4-4 del tiempo reglamentario. En el campeonato doméstico se vieron las caras en la jornada 17, cuando el Jaén se llevó los tres puntos del pabellón cordobés tras vencer por 1-3.

El Córdoba Patrimonio buscará rememorar ese único precedente en el que derrotó a los amarillos en un derbi vibrante. Además, buscará mejorar la estadística frente a los equipos andaluces durante esta temporada, si bien esta no es del todo mala. El conjunto blanquiverde empató en el campo del BeSoccer UMA Antequera y derrotó a los malagueños en Vista Alegre por 3-0. Frente al Real Betis logró una victoria de mérito en el sevillano Pabellón de Amate, donde venció por 1-2. Sin embargo, salió derrotado por 4-6 en el encuentro de vuelta. A estos resultados se le suma la derrota ya mencionada en Vista Alegre en la primera vuelta y la eliminatoria de Copa del Rey ante el Atlético Mengíbar, en la que los cordobeses cedieron por 5-0.

En cualquier caso, este domingo el Córdoba Patrimonio buscará los importantísimos tres puntos en juego en la capital jienense en una última jornada que será vibrante y que acabará con alegría para tres equipos y con tristeza para el que caiga a la plaza de play out.